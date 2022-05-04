Маск думає зробити Twitter платним для держорганів і компаній

Американський бізнесмен-візіонер Ілон Маск оголосив плани зробити почасти платною соціальну мережу Twitter для окремих категорій користувачів. Про це він повідомив у зробленому ввечері вівторка, 3 травня, дописі в Twitter.

"Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але можлива невелика плата для комерційних/урядових користувачів", - написав Маск.

У самій компанії Twitter не стали коментувати відповідний запит інформагенції Reuters щодо таких планів Маска.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Ілон Маск повідомив про досягнення домовленості про придбання соцмережі Twitter за 44 мільярди доларів США. Згодом підприємець оголосив намір повернути в Twitter свободу слова, надати цій комунікаційні платформі нових рис, відкрити код, а також ініціював дискусію щодо надання можливості коригувати опубліковані раніше дописи в цьому мікроблозі.

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Нині Ілон Маск вважається найбагатшою людиною планети.

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