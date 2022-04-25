Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет?

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Правила Ілону Маску не до душі. Тож не виключено, що отримавши контроль за однією із провідних платформ для спілкування у сучасному світі, він може накоїти чимало біди, застерігає Кароліна Чимой.
Про соцмережу Twitter Ілон Маск висловлювався як про "центральну площу міста". Завжди саме тут містяни дізнавалися про найважливіші та найактуальніші події. Саме на майдані, або головній площі міста, можна було почути те, що людей цікавило, так само й ті, хто воліли оголосити щось важливе, також могли це зробити в цьому осерді міста. Тож Маск чудово розуміє, наскільки важливою в наш час є онлайн-платформа Twitter як засіб комунікації.
Але питання в іншому - чи усвідомлює він також, яку відповідальність це тягне за собою? Що тут інші підходи, ніж у звичайній приватній компанії, де все обертається навколо однієї цілі - прибутку? Чи встоїть цей успішний бізнесмен перед спокусою, використати таку комунікаційну платформу із зиском для себе?
У кількох інтерв'ю, а також під час свого останнього Ted Talk Маск розкрив принаймні деякі зі своїх ідей. За словами бізнесмена-візіонера, він планує керувати Twitter як приватною компанією, тоді як зараз платформа недостатньо добре забезпечує "свободу слова" (а в США на "свободі слова" (free speech англійською - Ред.) постійно наголошується), те й діло втручаючись у зміст повідомлень навіть там, де в цьому, мовляв, немає жодної потреби. Але що значить "свобода слова", про яку веде мову Маск? Чи означатиме це, що кожен може стверджувати все, що захоче - навіть якщо це гарантовано не відповідає дійсності?
Маск також кілька разів наголошував, що не визнає раціональним підхід забороняти людям доступ до платформи. Серед найвідоміших осіб, яким заборонили користуватись Twitter, приміром, колишній президент США Дональд Трамп. Його позбавили доступу до цієї соцмережі після того, як його прихильники взяли штурмом Капітолій 6 січня 2021 року. Згодом компанія Twitter прокоментувала це наступним чином: "Після ретельного вивчення останніх твітів облікового запису @realDonaldTrump і контексту навколо них - зокрема, того, як вони були сприйняті та інтерпретовані в Twitter та за його межами - ми на необмежений час призупинили дію облікового запису через ризик подальших закликів до насильства".
Але Маску правила не подобаються. В інтерв'ю він ясно дав зрозуміти, що за його керівництва цих правил та можливості вигнати когось зі спільноти більше не буде. Найбагатша людина у світі, статки якої становить близько 270 мільярдів доларів, хоче зробити Twitter "соціальним імперативом" свободи слова. Будь-який і кожен повинен мати можливість висловитись з будь-якого приводу, каже Маск, який називає себе "абсолютистом свободи слова".
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Світ, який, знаючи Маска, важко уявити, адже мільярдер відомий тим, що неодноразово на своєму власному акаунті в Twitter блокував людей, які критикують його чи його компанії. Журналісти, які виступили з критикою на його адресу, також регулярно піддаються нищівним нападкам на акаунті Маска у Twitter.
Twitter може стати центральною громадською площею ХХІ століття, якщо вдаватися до аналогій Маска. Але кілька важливих відмінностей цілком очевидні, приміром, спілкування на ринковій площі, навряд чи будь-коли обмежувалося 280 символами. Особисте спілкування дає набагато більше інформації, ніж коротке текстове повідомлення, що супроводжується картинкою.
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І найголовніша відмінність: міський майдан ніколи не належить одній людині, і там немає такої небезпеки поширення дезінформації. Тенденція до скасування правил призведе лише до ще більшої поляризації суспільства.
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