Венс про Україну: Треба перемовник, якого поважатиме Путін

Кандидат у віцепрезиденти від Дональда Трампа хоче принести "прийнятний мир" в Україну у випадку перемоги його кандидата на виборах президента США.

Кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа Джей Ді Венс прокоментував питання війни в Україні. "Потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу", - заявив він під час передвиборчого заходу у Філадельфії у вівторок, 6 серпня.

За версією Венса, щоб принести "прийнятний мир" в Україну, потрібен перемовник, який донесе відповідні тези до президента РФ. "І якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Володимир Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз - серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Володимир Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир", - сказав Венс.

Він також заявив з посиланням на незвані звіти, що в Україні наразі не вистачає військових, які готові воювати. Венс повторив тезу Трампа, що війна не почалась би, якби той був президентом.

Потенційний віцепрем'єр виклав своє загальне бачення зовнішньої політики країни, згідно з яким країну має очолити людина, яка "розуміє дипломатію, яка розуміє, що Америка має важелі перемовин, через які в якихось місцях можна відключити енергію чи перекрити доступ до неї там, де є погані хлопці, які відповідають за енергетичну політику".

Віцепрезидент від Гарріс

Цього ж дня кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти.

Волз, 60-річний ветеран Національної гвардії армії США і колишній вчитель, був обраний до Палати представників Конгресу США в 2006 році і пропрацював там 12 років. В 2018 році він був обраний губернатором штату Міннесота.

На посаді губернатора Волз просував прогресивний порядок денний, зокрема безкоштовне харчування у школах, заходи щодо боротьби зі зміною клімату, зниження податків для середнього класу та збільшення оплачуваної відпустки для працівників Міннесоти. Він також є активним прихильником допомоги Україні.