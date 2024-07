З'їзд республіканців у Мілуокі: гра Трампа на чужому полі?

15 липня на з'їзді Республіканської партії у місті Мілуокі делегати офіційно висунули Дональда Трампа кандидатом у президенти США на виборах 5 листопада, а сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса - кандидатом у віцепрезиденти.

У четвер, 18 липня, на з'їзді очікується перша промова Трампа в статусі кандидата у президенти та після замаху на нього. Водночас напередодні Венс у своїй першій промові як кандидат у віцепрезиденти розсипався у компліментах на адресу Трампа. "Він може в одну мить кинути виклик вбивці, а в наступну - закликати до національного зцілення. Він - улюблений батько і дідусь", - сказав, зокрема, він.

DW стежила за атмосферою в Мілуокі та опитувала мешканців міста про їхні політичні уподобання.

"Ліве" місто в "правому" штаті

"Мілуокі - великий урбаністичний центр. Його жителі переважно дотримуються лівих поглядів, а ось за його межами настрої різко "правішають", - сказав DW 60-річний прихильник республіканців із Чикаго Джеррі Ізраелов. Його дружина вперше приїхала на з'їзд як делегатка від штату Іллінойс.

Джеррі Ізраелов приїхав на з'їзд підтримати дружину-делегатку Фото: Ekaterina Venkina/DW

Більша частина жителів Мілуокі з населенням приблизно 556 тисяч осіб - прихильники Демократичної партії, в той час як Вісконсін вважають "фіолетовим" штатом, де розстановка сил між "червоними" республіканцями і "синіми" демократами є приблизно рівною. Це - один зі сімох основних штатів у США, які "коливаються", і підсумки голосування тут можуть вплинути на результат виборів. Позиції республіканців - традиційно сильніші за містом і в сільській місцевості. Але на те, що політичний ландшафт тут не є монолітним, вказує примітний факт. Одним із тих, хто активно виступав за проведення республіканського з'їзду в місті, є молодий та енергійний мер-демократ Кавальєр Джонсон.

За версією республіканця Ізраелова, у Чикаго - традиційному оплоті демократів - "люди починають потроху "прокидатися" і схилятися на бік Республіканської партії. "Припускаю, що те ж відбувається і в Мілуокі", - припустив він. Причина, на його думку, полягає у тому, що "упереджені ЗМІ" просувають "радикальний лівий порядок денний", а політики віддають перевагу "підтримці іммігрантів, а не власних жителів".

Мілуокі оживає після пандемії

За словами власниці одного з місцевих ресторанчиків, 50-річної Меко, після періоду пандемії місто потихеньку відновлюється: почали оживати хмарочоси й кондомініуми, які раніше стояли порожніми, зменшилася кількість кварталів, населених тільки афроамериканцями, білими або латиноамериканцями.

Меко (50 років) і Майк (53 роки) вважають, що справи в місті йдуть не так погано Фото: Ekaterina Venkina/DW

Загалом Мілуокі, що розтягнувся на багато кілометрів уздовж озера Мічиган, зовні не справляє враження застійного або безпросвітно-депресивного міста, хоча, за даними на 2022 рік, понад 22 відсотки населення тут жили за межею бідності. Це - другий показник серед 50 найбільш багатонаселених міст США.

Виступаючи за організацію форуму, мер-демократ Джонсон керувався переважно економічними міркуваннями: "Що може бути краще... ніж прибуття в Мілуокі національного політичного з'їзду, за яким спостерігатимуть у всьому світі?" Що стосується республіканського кандидата, то мають же його "десь висунути", міркував він. Схожий досвід у міської влади вже був: 2020 року Мілуокі приймав з'їзд Демократичної партії.

Кілька периметрів безпеки

За словами місцевих жителів, з якими поговорила DW, інтенсивна підготовка цього разу тривала впродовж кількох тижнів. Загалом план забезпечення безпеки розробляли понад рік. Секретна служба врахувала всі типи загроз, включно з радіологічними та біологічними. Однак після спроби замаху на експрезидента США заходи було додатково скориговано.

Патрульні поліцейські катери на річці Мілуокі Фото: Ekaterina Venkina/DW

Біля спортивної арени Fiserv Forum встановили кілька периметрів безпеки. Між ними працюють контрольно-пропускні пункти. На зовнішньому, жовтому, контурі діють обмеження для транспорту, на внутрішньому, червоному - на вхід для співробітників, делегатів і гостей. Доступ дозволено лише за спецперепустками. Всередину не можна проносити спальні мішки, намети, скляні пляшки і навіть ... тенісні м'ячики. На річці Мілуокі чергують патрульні поліцейські катери.

Протестувальники можуть влаштовувати акції всередині периметра з "м'яким" режимом безпеки, туди ж, у принципі, можна проносити і вогнепальну зброю. Закони штату Вісконсин дозволяють відкрито її носити. Входити з нею в спецзону дозволено, необхідно тільки заздалегідь переконатися, що зброю розміщено в кобуру. А ось доступ на внутрішню територію біля арени з "жорстким" режимом - для жителів зі зброєю закрито.демократична*

Загалом до міста було додатково стягнуто понад 4000 співробітників правоохоронних органів. У вівторок, 16 липня, один із них - поліцейський з Огайо - застрелив чоловіка, який, за версією місцевої влади, тримав у руках ножі та намагався напасти на іншу людину. Начальниця відділу поліції Колумбуса (штат Огайо) Елейн Брайант повідомила, що стрілянина сталася біля зовнішнього периметра безпеки з'їзду. Пізніше жалобний захід у пам'ять про чоловіка, попередньо ідентифікованого близькими як Семюель Шарп, переріс у ходу в районі парку Кінг Парк. "Зупиніть війну проти чорної Америки", - було написано на одному з транспарантів. Деталі інциденту уточнюються.

Чого вимагають жителі Вісконсина

За своїм характером протести, що відбуваються в місті, є найрізноманітнішими і проходять мирно. Є серед учасників активісти Live Action, незадоволені тим, що оприлюднений минулого тижня 16-сторінковий програмний документ республіканців не містив вимоги про заборону абортів на національному рівні.

Активісти Live Action незадоволені недостатньо жорсткою, на їхню думку, лінією республіканців щодо абортів Фото: Ekaterina Venkina/DW

У 2022 році вердикт Верховного суду США у справі "Роу проти Вейда" скасував федеральне право на аборти, фактично віддавши вирішення питання владі кожного з штатів. Представників консервативного Live Action такий стан речей не влаштовує - вони домагаються федеральної заборони.

Селія - 59-річна активістка з Волдена (штат Меріленд) у майці з написом "Зупинити Проєкт 2025" - сказала DW, що її турбує можливе повернення Трампа до влади та набір консервативних реформ, розроблений Heritage Foundation на випадок приходу в Білий дім президента-республіканця 2025 року. "Вони хочуть просувати расизм щодо чорних. Вони не хочуть, щоб історію афроамериканців викладали, щоб про неї говорили", - вважає Селія.

Трамп останнім часом дистанціювався від документа. На запитання про те, чи підтримує вона переобрання чинного президента Джо Байдена, Селія відповіла: "Я підтримую демократію. Якщо вони (прихильники Демпартії. - Ред.) знімуть Байдена (і висунуть іншого кандидата. - Ред.), ми можемо перемогти". "Але в цих перегонах я не ставлю на жодного коня", - зізналася вона.

Кандидат у віцепрезиденти, санкції та Україна

Говорячи про атмосферу на з'їзді, республіканець Ізраелов зазначив: "Це - абсолютна радість і відчуття єдності. Ми перебуваємо серед своїх, серед тих, хто хоче змін і розуміє, що цей хлопець (Трамп. - Ред.) може нам їх дати". Чи очікував Ізраелов, що Трамп висуне кандидатом у віцепрезиденти 39-річного Венса? "У тих, хто робив ставки, він був явним фаворитом", - зазначив він.

Дональд Трамп і Джеймс Девід Венс на з'їзді в Мілуокі Фото: Andrew Kelly/REUTERS

Коментуючи кандидатуру Венса, ексконгресмен, республіканець Медісон Коуторн (від штату Північна Кароліна) сказав DW: "У США морська піхота - це найкрутіші хлопці (Венс - колишній морпіх. - Ред.)". "Він також навчався в Єльській школі права, потрібно бути абсолютним генієм, щоб потрапити туди. А потім ви подивіться на його дружину. Вона - приголомшлива", - додав Коуторн. За його словами, висунутий Трампом політик як ніхто вміє доносити консервативний порядок денний до тих, "хто не голосує".

Венсу з травня 2023 року заборонено в'їзд до Росії. При цьому примітна його позиція щодо Києва. "Мені абсолютно байдуже, що станеться з Україною", - чи підуть події "за тим чи іншим" сценарієм, сказав він в інтерв'ю 2022 року.

Один із чільних представників ЄС заявив виданню Politico, що вибір Трампом Венса - "катастрофа" для України. А колишній чільний представник британського оборонного відомства сказав Sky News, що прихід команди Трампа-Венса у Білий дім може призвести до "негайного припинення усієї фінансової та військової допомоги для України". Вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти розкритикував й Байден.

Сама тема війни Росії проти України у фокусі з'їзду не були присутня. Однак на його "полях" директор із взаємодії з громадськістю Razom for Ukraine Деніел Белсон у приватних розмовах, зокрема, намагався пояснити співрозмовникам-республіканцям, чому "Україна має перемогти".

Трамп за ціною в 25 доларів

Щодо Дональда Трампа, то він піднявся на сцену з'їзду в Мілуокі вже в перший день. Експрезидент, вухо якого було заклеєне пластиром після замаху всього за два дні до форуму, підняв кулак - так само, як він зробив це одразу після стрілянини 13 липня. Прихильники вітали його під патріотичну композицію Лі Грінвуда "Гордий бути американцем" (Proud to be an American). Очікується, що Трамп офіційно прийме пропозицію стати кандидатом на посаду президента США під час виступу в заключний день з'їзду 18 липня.

Футболки з Трампом продаються по 25 доларів за штуку Фото: Ekaterina Venkina/DW

Поки Трамп консолідував республіканський фронт у будівлі Fiserv Forum, його прихильникам на вулиці доводилося задовольнятися його фото - на плакатах, футболках, кепках і навіть шлейках для домашніх тварин. Причому складно сказати, чого в цьому фетишизмі більше - захоплення, що межує з культом, чи комерції. За словами однієї з продавщиць, "Трамп зараз торгується за ціною в 25 доларів за футболку".