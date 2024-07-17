Джонсон зустрівся з Трампом обговорити підтримку України

Експрем'єр Британії Борис Джонсон упевнений, що республіканець Дональд Трамп на посаді президента США був би сильним і рішучим у підтримці України.

Колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

"Приємно було зустрітися з Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя", - написав Джонсон 16 липня в соціальній мережі Х.

Джонсон вірить у підтримку Трампом України

"Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - висловив свою думку про Трампа британський політик.

Раніше Джонсон припускав, що в разі перемоги на виборах президента США Трамп не зупинить військову допомогу Україні, а може навіть її подвоїти. На його думку, президентство Трампа могло би бути "саме тим, чого потребує світ".

Президентські вибори в США заплановані на листопад. Трамп, який неодноразово неоднозначно висловлювався про війну Росії проти України, наразі має незначну перевагу в соціологічних опитуваннях над чинним президентом-демократом Джо Байденом.

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