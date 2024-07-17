  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніУкраїнські біженці в Німеччині
ПолітикаСполучені Штати Америки

Джонсон зустрівся з Трампом обговорити підтримку України

Ольга Журавльова
17 липня 2024 р.

Експрем'єр Британії Борис Джонсон упевнений, що республіканець Дональд Трамп на посаді президента США був би сильним і рішучим у підтримці України.

https://p.dw.com/p/4iOCS
Кандидат у президенти США Дональд Трамп
Трамп раніше запевняв, що міг би зупинити війну в Україні "за 24 години"Фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

"Приємно було зустрітися з Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя", - написав Джонсон 16 липня в соціальній мережі Х.

Джонсон вірить у підтримку Трампом України

"Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - висловив свою думку про Трампа британський політик. 

Раніше Джонсон припускав, що в разі перемоги на виборах президента США Трамп не зупинить військову допомогу Україні, а може навіть її подвоїти. На його думку, президентство Трампа могло би бути "саме тим, чого потребує світ"

Президентські вибори в США заплановані на листопад. Трамп, який неодноразово неоднозначно висловлювався про війну Росії проти України, наразі має незначну перевагу в соціологічних опитуваннях над чинним президентом-демократом Джо Байденом.

Читайте також: Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти противника допомоги Україні

 

Байден чи Трамп: за кого голосуватимуть українці в США

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Володимир Зеленський

Зеленський закликав Трампа поділитися планом закінчення війни

Зеленський закликав Трампа поділитися планом закінчення війни

Володимир Зеленський закликав експрезидента США розповісти про його план закінчення війни Росії проти України. Треба зрозуміти, чи буде Київ мати в листопаді потужну підтримку США, додав він.
Конфлікти3 липня 2024 р.
Дебати між Трампом та Байденом

Теледебати в США: Трамп та Байден посперечалися щодо України

Теледебати в США: Трамп та Байден посперечалися щодо України

Трамп поклав відповідальність за вторгнення РФ в Україну на Байдена та вкотре пообіцяв врегулювати війну ще до інаугурації у разі обрання президентом.
Політика28 червня 2024 р.
Дональд Трамп і Джей Ді Венс

Другий після Трампа: хто такий Джей Ді Венс і чого очікувати Україні?

Другий після Трампа: хто такий Джей Ді Венс і чого очікувати Україні?

Республіканці офіційно висунули Дональда Трампа кандидатом у президенти США. Сам Трамп оголосив Джей Ді Венса своїм потенційним віцепрезидентом. Раніше Венс висловлював скепсис щодо підтримки України.
Політика16 липня 2024 р.
Більше публікацій