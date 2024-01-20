Борис Джонсон: Трамп не покине українців

Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон вважає, що Дональд Трамп у разі обрання президентом США може подвоїти допомогу Україні, зрозумівши, що з Володимиром Путіним не можна домовитися.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припускає, що Дональд Трамп у разі перемоги на виборах президента США не зупинить військову допомогу Україні, а навпаки її посилить.

"Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців. Навпаки, я вважаю, є хороший шанс, що зрозумівши, що з (президентом Росії Володимиром. - Ред.) Путіним не можна домовитися, він подвоїть зусилля і завершить розпочате - дасть українцям те, що їм потрібно для перемоги", - написав Джонсон 19 січня у колонці для видання Daily Mail .

На його переконання, Трамп не захоче увійти в історію як президент, який покинув країну, котрій вже "суттєво допоміг зберегти свободу". Так, Джонсон зауважив, що Трамп став першим американським президентом, який "став на захист України" після російського вторгнення у 2014 році. Зокрема, саме він під час свого президентства надав Збройним силам України (ЗСУ) протитанкові ракетні комплекси Javelin, частково завдяки чому "українці змогли приголомшити світ і змусити путінські війська тікати".

Джонсон: Трамп може бути тим, чого потребує світ

"Я, чесно кажучи, стурбований деякими нісенітницями, які я читаю, і стривожений думкою, що деякі члени Республіканської партії, здається, хочуть відправити суверенну і демократичну європейську країну в темряву і тиранію (...) Усім його (Трампа. - Ред.) прихильникам-україноскептикам у Республіканській партії я кажу: як ви можете зробити Америку знову великою, якщо дозволите російському тирану завдати Заходу тотального приниження?" - зауважив Джонсон.

На його думку, президентство Трампа може бути "саме тим, чого потребує світ". "Дозвольте мені підкреслити, що це жодним чином не применшує чудових якостей Джо Байдена, який зробив багато хорошого і є твердим атлантистом і другом України", - додав Джонсон.

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на листопад 2024 року. 81-річний Байден є найстаршим в історії президентом США. 77-річний Трамп, який неодноразово неоднозначно висловлювався про війну Росії проти України, наразі випереджає його в опитуваннях.

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