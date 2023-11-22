Зеленський: Пропозиції Трампа - не мирний план

Володимир Зеленський вкотре підтвердив готовність поговорити з Дональдом Трампом, але зауважив, що закінчення війни на умовах відмови Україною від Криму та Донбасу на користь Росії не є мирним планом.

Президент України Володимир Зеленський вкотре висловив готовність обговорити з колишнім президентом США Дональдом Трампом його пропозиції щодо мирного врегулювання війни Росії проти України. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News , оприлюдненому в ніч на середу, 22 листопада.

Водночас Зеленський засумнівався, що план Трампа дійсно є мирним.

"Якщо у нього є дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готовою до такого мирного плану. Це не мирний план", - наголосив президент України.

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Трамп відмовився від запрошення в Україну

Раніше Зеленський запрошував Трампа в Україну після заяв, що той зможе припинити війну за 24 години. За словами Зеленського, йому вистачить 24 хвилин, щоб пояснити Трампу, що той не зможе принести мир через президента РФ Володимира Путіна на умовах поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Трамп відмовився від запрошення, пояснивши, що зараз йому "було б недоречно" їхати в Україну, оскільки з Києвом веде справи нинішня адміністрація президента США Джо Байдена, і він "не хотів би створювати конфлікт інтересів".

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