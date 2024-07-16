Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти противника зброї ЗСУ

Республіканська партія США офіційно висунула Дональда Трампа кандидатом у президенти, а він назвав свого віцепрезидента в разі перемоги - Джей Ді Венса.

З'їзд Республіканської партії США, що розпочався 15 липня в Мілуокі штату Вісконсин, офіційно висунув Дональда Трампа кандидатом у президенти.

18 липня Трамп має формально погодитись зі своїм висуненням і кинути виклик чинному президенту Джо Байдену на виборах у листопаді.

Джей Ді Венс - потенційний віцепрезидент США

Трамп, на життя якого два дні тому скоїли замах, приїхав на з'їзд з перев'язаним вухом.

Він оголосив кандидатуру свого віцепрезидента в разі перемоги - сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса.

39-річний Джей Ді Венс виступає проти військової допомоги Україні та за мирні переговори з Росією.

Як зазначає американський телеканал CNN, близький до Демократичної партії США, 66 відсотків зареєстрованих виборців або нічого не чули про Венса, або чули занадто мало, щоб сформувати про нього думку як про політика.

Президент-демократ Байден назвав Венса "клоном Трампа в усіх питаннях". Нинішня віцепрезидентка Камала Гарріс запросила Венса на теледебати.