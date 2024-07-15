Замах на Трампа: хронологія у фотографіях
Замах на мітингу Дональда Трампа в Пенсильванії викликав шок у Сполучених Штатах і у світі. Перебіг подій - у фотодобірці DW.
Трампа поранено - нападник цілився в голову
Під час передвиборчого заходу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунала серія пострілів. Стрілець цілився в голову республіканця, але куля зачепила вухо. Одразу після того тілоохоронці хутко оточили Трампа, який впав з пораненням на трибуну.
Оперативні дії тілоохоронців
Коли пролунала серія пострілів, Дональд Трамп схопився за праве вухо. Згодом тілоохоронці кинулися до сцени й вивели експрезидента, щільно оточивши його. Тим часом інші агенти служби безпеки намагалися подбати про безпеку присутніх учасників заходу.
Трампа виводять у безпечне місце
Оточивши Трампа, тілоохоронці допомогли колишньому президенту звестися на ноги. На його обличчі видно кілька патьоків крові. Але поранений Трамп підніс догори затиснуту в кулак руку, вигукуючи в бік натовпу його прихильників "боротьба, боротьба, боротьба". Тим часом багато хто в натовпі скандував: "США, США".
Поранений Трамп готовий до боротьби
Після того, як тілоохоронці допомогли Трампу звестися на ноги, експрезидент промовисто підняв догори кулак. Хоча його обличчям цебеніла кров, було видно, що цим жестом він закликає натовп до "боротьби". Ці світлини, зроблені фотографом агенції AP Еваном Вуччі, швидко поширилися в соцмережах, а багато республіканців розцінили цю мить як таку, що вже гарантує Трампу перемогу на виборах.
Шок для учасників партійного заходу Трампа
Постріли пролунали одразу після того, як Трамп розпочав свою промову на передвиборчому заході. Він саме зачепив тему мігрантів. Один з очевидців розповів інформаційному агентству Reuters, що спочатку це було схоже на звуки від феєрверку, але потім люди закричали. "Всі запанікували. Це був хаос", - сказав він.
Дехто ще довго не міг оговтатися від переляку
Одна людина в натовпі загинула, а двоє інших зазнали серйозних поранень, повідомили в службі безпеки. Лікар, який перебував у натовпі, кинувся на допомогу одному з поранених. У розмові з журналістами лікар сказав, що потерпілий зазнав вогнепального поранення в голову. Згодом лікарі констатували смерть потерпілого.
Найсерйозніша спроба замаху з 1981 року
Агенти служби безпеки патрулюють на місці скоєння замаху на Дональда Трампа. Цей інцидент став найсерйознішою спробою вбивства президента або кандидата в президенти з 1981 року, коли було скоєно замах на Рональда Рейгана.
Байден звернувся з промовою до американського народу
Чинний президент США Джо Байден різко засудив замах на свого противника на майбутніх виборах Трампа. "Ми вирішуємо наші суперечки біля виборчих скриньок ... а не за допомогою куль", - сказав він у промові до американців після замаху на експрезидента. А віцепрезидентка Камалла Гарріс, яка також перебувала в Пенсильванії, засудила напад як "огидний акт".
ФБР заспокоює
Невдовзі після стрілянини за розслідування замаху взялося ФБР. У ФБР підтвердили факт "замаху" на Трампа, а також те, що вдалося встановити особу стрільця. У ФБР також запевнили, що немає "жодних підстав" для побоювань щодо подальших загроз.
Додаткові заходу безпеки скрізь у США
Через замах було посилено заходи безпеки поблизу пов'язаних з Трампом об'єктів. Зокрема поліція Нью-Йорка чергувала перед хмарочосом Trump Tower в центрі Манхеттена.
Замах на Трампа сколихнув світ
Інцидент, який ФБР розцінює як замах на вбивство, одразу став головною новиною провідних ЗМІ світу.