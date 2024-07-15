Постріли пролунали одразу після того, як Трамп розпочав свою промову на передвиборчому заході. Він саме зачепив тему мігрантів. Один з очевидців розповів інформаційному агентству Reuters, що спочатку це було схоже на звуки від феєрверку, але потім люди закричали. "Всі запанікували. Це був хаос", - сказав він.