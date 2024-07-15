Байден звернувся до американців після замаху на Трампа

"Ми вирішуємо наші суперечки біля виборчих скриньок, а не за допомогою куль", - заявив Джо Байден у зверненні до нації після замаху на Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден звернувся до американців після замаху життя на Дональда Трампа - його потенційного суперника на виборах у листопаді.

"Мої співвітчизники, сьогодні я хочу поговорити з вами про необхідність знизити температуру в нашому політичному житті", - сказав Байден у зверненні ввечері в неділю, 14 липня.

Байден: Суперечки вирішуємо голосуванням, а не насильством

"Ми вирішуємо наші суперечки біля виборчих скриньок. Ось як ми це робимо - біля виборчих скриньок, а не за допомогою куль", - наголосив він.

Байден закликав американців вийти з "бункерів, у яких ми слухаємо тільки тих, із ким згодні", та попередив про дезінформацію й "іноземних гравців, які розпалюють полум'я нашого розколу", щоб отримати такі результати виборів, які "відповідають їхнім інтересам, а не нашим".

Байден: Мотиви замаху на Трампа поки що не зрозумілі

Перед зверненням до нації Байден поспілкувався з журналістами в Білому домі щодо замаху на Трампа. За його словами, влада США поки що не має чіткої інформації щодо мотивів нападника.

"Я закликаю всіх, будь ласка, не робіть припущень щодо його мотивів або зв'язків. Нехай ФБР робить свою роботу, а їхні партнерські агентства - свою", - цитує його CNN.

Байден запевнив, що будуть проведені незалежне розслідування та перевірка заходів безпеки, щоб з'ясувати, як замах на Трампа став можливим, а їхні результати будуть оприлюднені.

Замах на Дональда Трампа в Пенсільванії

У колишнього президента США, республіканця Трампа вистрілили 13 липня під час його виступу на передвиборному мітингу в штаті Пенсильванія. Куля влучила у верхню частину правого вуха політика.

Внаслідок стрілянини загинув один із відвідувачів заходу, ще двоє людей були поранені. За даними ЗМІ, вони перебувають в критичному стані.

Нападника, якого згодом ідентифікували як 20-річного Томаса Метью Крукса, застрелили спецслужби.

Низка світових політиків, зокрема президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), засудили замах на Дональда Трампа та висловили співчуття.

Шанси Трампа на перемогу зросли

У понеділок, 15 липня, у штаті Вісконсин відбудеться з'їзд Республіканської партії, на якому Трампа мають офіційно висунути кандидатом в президенти США.

Після замаху на нього багато оглядачів вважає, що його шанси на перемогу на виборах зросли.