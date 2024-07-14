У США скоєно замах на Дональда Трампа, куля зачепила вухо

Дональд Трамп зазнав вогнепального поранення вуха, після чого його евакуювали. Підозрюваного вбито. Загинув один глядач, ще двоє - у важкому стані.

На колишнього президента США та кандидата-республіканця на майбутніх виборах Дональда Трампа скоїли замах у суботу, 14 липня, під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія.

"Сьогодні ввечері ми мали справу з тим, що ми називаємо замахом на вбивство колишнього президента Дональда Трампа. Це все ще активне місце злочину", - заявив спеціальний агент Федерального бюро розслідувань (ФБР) Кевін Роєк, пише агенція Reuters.

За його словами, ФБР "близьке до ідентифікації" стрілка, який поранив Трампа, але назвати його ім'я служба поки не готова. Нині, як зазначив Роєк, підстав вважати, що після стрілянини ще існує інша загроза, немає.

Куля пробила Трампу вухо

Постріли у Трампа пролунали, коли він демонстрував таблицю з цифрами перетину кордону, пише агентство AP. На фото- та відеокадрах з місця події видно, що у колишнього президента США з'явилася кров на правому вусі й потекла по обличчю.

Після пострілів Трамп "швидко сховався за стійку", з натовпу пролунали крики, а охоронці політика кинулися на сцену надавати йому допомогу. АР уточнює, що експрезидент зумів піднятися на ноги та підняв кулак. За кілька хвилин його кортеж залишив місце інциденту.

Трамп підняв кулак після замаху на своє життя Фото: Evan Vucci/AP Photos/picture alliance

Сам Трамп написав згодом у соцмережі Truth Social, що куля пробила йому верхню частину правого вуха.

Секретна служба США: Трамп у безпеці

Секретна служба США, яка відповідає за безпеку колишніх і чинних президентів, заявила, що Трамп перебуває у безпеці. У заяві служби йдеться, що ймовірний стрілець зробив кілька пострілів у бік сцени, перебуваючи на висоті. Він був нейтралізований співробітниками служби, і помер. Також загинув один глядач, і ще двоє людей зазнали важких поранень та перебувають у критичному стані.

За словами директора зв'язків із громадськістю Трампа Стівена Чунга, експрезидента було доставлено для обстеження до медичного закладу. Чунг сказав, що Трамп "почується добре". Пізніше губернатор Пенсільванії Джош Шапіро повідомив, що він залишив лікарню.

Стрілець застрелений агентами Секретної служби

За даними джерел агентства АР, стрілець не був учасником мітингу Трампа і був убитий агентами Секретної служби США. За інформацією телеканалу CNN, ФБР встановило особу, що стріляв - йдеться про 20-річного чоловіка, мешканця Пенсільванії, його ім'я не називається.

Окрім того, загинув один глядач, повідомив прокурор округу Батлер Річард Голдінгер. За його словами, ще одна людина отримала тяжкі поранення та госпіталізована.

У Нью-Йорку поліція посилила заходи безпеки біля "вежі Трампа" (Trump Tower) та інших визначних пам'яток міста, повідомляє телеканал CBS News.

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Байден молиться за Трампа

Президент США Джо Байден засудив насильство проти свого конкурента на виборах та висловив йому свою підтримку. "В Америці немає місця подібному насильству, - заявив він. - Ми маємо згуртуватися як нація і засудити це".

Глава Білого дому сказав, що був радий дізнатися, що Трамп перебуває в безпеці та здоровий: "Я молюся за нього та його родину, а також за всіх тих, хто був на заході, поки ми чекаємо на подальшу інформацію".

Найближчим часом Байден планує виступити перед журналістами, щоб прокоментувати інцидент, що трапився під час передвиборного мітингу Трампа, повідомив Білий дім. Пізніше президент США поговорив із Трампом телефоном. У неділю правоохоронні органи доповідатимуть главі держави про перебіг розслідувань, вказується в повідомленні Білого дому.