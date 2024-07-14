Як світові лідери відреагували на замах на Дональда Трампа

Володимир Зеленський, Джорджа Мелоні, Джастін Трюдо, Жозеп Боррель, Віктор Орбан, посол ФРН у США та інші політичні діячі світу висловилися через замах на Дональда Трампа та засудили насильство.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає виправдань нападу на кандидата у президенти США Дональда Трампа, у якого вистрелили з вогнепальної зброї в суботу, 13 липня.

"Насильство ніколи не має перемагати. Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу - учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією", - написав Зеленський у соціальній мережі X.

Він побажав США вийти сильнішими з цієї ситуації.

Байден і Харріс засудили насильство щодо Трампа

Президент США Джо Байден засудив насильство щодо свого конкурента на виборах та висловив йому свою підтримку. "В Америці немає місця подібному насильству. Ми маємо згуртуватися як нація і засудити це", - йдеться заяві Байдена, поширеній Білим домом.

Очільник Білого дому сказав, що був радий дізнатися, що Трамп перебуває в безпеці та здоровий й додав, що молиться за нього, його родину та усіх, хто був на заході. Зі схожою заявою виступила також і віцепрезидентка США Камала Харріс. "Ми молимося за нього (Дональда Трампа. - Ред.), його родину та всіх тих, хто зазнав поранень і постраждав від цієї безглуздої стрілянини, - йдеться у заяві Харріс, також поширеній Білим домом . - Такому насильству не місце в нашій країні".

Боррель, Трюдо та Албанезе: Насильство щодо політиків неприйнятне

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що вражений новиною про напад на Трампа й також рішуче його. "Ми знову є свідками неприйнятних актів насильства щодо політиків", - написав він.

Засудив насильство також лідер найближчого сусіда Сполучених Штатів по континенту, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. "Не буде перебільшенням сказати, що політичне насильство ніколи не є прийнятним. Мої думки з колишнім президентом Трампом, тими, хто був на заході, і усіма американцями", - написав він.

З Трюдо солідарний його австралійський колега Ентоні Албанезе: "У демократичному процесі немає місця насильству. Я з полегшенням дізнався про те, що колишній президент Трамп зараз у безпеці".

Підтримав цю думку прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон, написавши, що "жодна країна не повинна стикатися з таким політичним насильством".

Мелоні закликає до "активнішого діалогу", а Орбан пропонує свої "думки та молитви"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який днями зустрічався з Трампом, також висловив слова підтримки колишньому президенту США. "Мої думки та молитви з президентом Трампом у ці темні години", - написав він.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, своєю чергою, висловила солідарність із Трампом і побажала йому якнайшвидшого одужання - "в надії, що в найближчі місяці виборчої кампанії діалог і відповідальність переважать ненависть і насильство", - написала очільниця італійського уряду.

Посол ФРН також наголошує, що політичному насильству немає місця

Посол Німеччини у Вашингтоні Андреас Міхаеліс (Andreas Michaelis) також відреагував на події у Пенсільванії, назвавши їх шокуючими. "Ми відчуваємо полегшення від того, що колишній президент Трамп, схоже, не зазнав серйозних поранень. Політичному насильству немає місця", - йдеться у повідомленні німецького посла.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер також заявив, що "вражений шокуючими сценами" з мітингу. "Політичному насильству в будь-якій формі немає місця в наших суспільствах, і мої думки - з усіма жертвами цього нападу", - написав він.

Реакція Південної Америки

Тим часом президент Аргентини Хав'єр Мілей звинуватив у замаху "міжнародних лівих". "У паніці від поразки на виборах вони вдаються до тероризму, щоб нав'язати свій відсталий і авторитарний порядок денний", - наводить його слова агенція AFP.

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що стрілянину "мають рішуче засудити всі захисники демократії та політичного діалогу".

Також своє "беззастережне засудження" стрілянини висловив президент Чилі Габріель Боріч. "Насильство є загрозою для демократій і послаблює наше спільне життя. Ми всі повинні відкинути його", - сказав Боріч.

Президент Болівії Луїс Арсе заявив, що "незважаючи на наші глибокі ідеологічні та політичні розбіжності, насильство, звідки б воно не походило, завжди має відкидатися всіма".

Реакція в країнах Азії та Сходу

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що він "глибоко стурбований нападом на свого друга". "Насильству немає місця в політиці і демократії", - сказав Моді. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також виступив проти політичних нападів, заявивши, що "ми повинні твердо протистояти будь-якій форми насильства, яка кидає виклик демократії".

Президент Тайваню Лай Чінте висловив "щирі співчуття" жертвам стрілянини. "Політичне насильство в будь-якій формі ніколи не буде прийнятним в наших демократіях", - сказав він.

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він і його дружина Сара "були шоковані явним нападом" на Трампа. "Ми молимося за його безпеку і якнайшвидше одужання", - сказав Нетаньяху.

Нагадаємо, на Трампа скоїли замах у суботу, 14 липня, під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Він зазнав вогнепального поранення вуха. Також загинув один глядач, і ще двоє людей зазнали важких поранень та перебувають у критичному стані. Підозрюваного у стрілянині ліквідували співробітники американської спецслужби.