Трамп і Орбан обговорили у США "можливості миру" для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після саміту НАТО зустрівся у Флориді з експрезидентом США Дональдом Трампом. Політики говорили про шляхи завершення війни РФ проти України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся у четвер, 11 липня, з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом Про це повідомив прессекретар угорського прем'єра, позиціонуючи зустріч як "наступну зупинку його миротворчої місії", пише Reuters.

Політики зустрілися у приватній резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. "Дискусія стосувалася можливостей миру", - сказав речник Орбана.

"Мирна місія 5.0. (…). Ми обговорили шляхи досягнення миру. Хороша новина дня: він збирається вирішити цю проблему!", - написав Орбан у соцмережі Х за підсумками зустрічі.

Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив агенції Reuters, що Угорщина вважає, що другий президентський термін Трампа посилив би "надії на мир в Україні".

Напередодні зустрічі з Трампом Орбан взяв участь у саміті НАТО,який пройшов під проводом президента-демократа Джо Байдена. Як вказує Reuters, "Орбан мав вигляд ізольованого на відкритті засідання НАТО щодо України в четвер, сидячи наодинці, в той час як інші лідери розмовляли в тісному колі".

Під час саміту угорська делегація висловила незгоду щодо ключових позицій НАТО, але не заблокувала дії Альянсу. Угорщини немає серед підписантів Українського договору, який за підсумками Саміту підтримали ЄС та більше 20 окремих країн.

"Миротворчі" поїздки Орбана

Лідер націоналістів Орбан, давній прихильник Трампа, за останні два тижні здійснив несподівані візити до Києва, Москви і Пекіна з самоназваною "миротворчою місією", яку розкритикували у НАТО, ЄС та Україні. Його зустріч у Москві з президентом Росії особливо роздратувала деяких членів Альянсу, які заявили, що ця поїздка надала Путіну легітимності у той час, коли Захід прагне його ізолювати через війну проти України, вказує Reuters.

"Не всі лідери можуть вести переговори. Для цього потрібно мати певну силу", - сказав на пресконференції на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський.

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Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, відповідаючи на запитання про ініціативу Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без участі Києва.

План Трампа щодо війни

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що в разі обрання зможе домогтися укладення мирної угоди між Росією і Україною "протягом 24 годин". Однак він відмовлявся публічно повідомити, яким чином збирається зробити це. Трамп допускав, що Україні заради миру доведеться погодитися із втратою частини територій.

Водночас радники Трампа, як повідомляла агенція Reuters, представили йому план припинення війни Росії проти України. Документ передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, але лише у тому разі, якщо вступить в мирні переговори з РФ. Водночас США попередять Москву, що відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. При цьому передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

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