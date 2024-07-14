Замах на Трампа: ФБР встановило особу стрільця

В експрезидента США Дональда Трампа стріляв 20-річний житель Пенсільванії, повідомило ФБР. Про його мотиви спецслужба нічого не розповіла.

Замах на колишнього президента США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсільванії скоїв 20-річний Томас Метью Крукс, повідомив представник Федерального бюро розслідувань (ФБР) США у неділю, 14 липня.

"ФБР упізнало 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія, як суб'єкта, причетного до замаху на колишнього президента Дональда Трампа 13 липня в Батлері, штат Пенсільванія", - йдеться в повідомленні ФБР, пише CNN.

За словами представника ФБР, спецслужби для встановлення особи стрільця, зокрема, використовують аналіз ДНК, оскільки у підозрюваного не було при собі документів, що посвідчують особу, і його було вбито після замаху.

Точні мотиви стрільця наразі теж невідомі. За словами джерела газети Washington Post, нападник використовував напівавтоматичну гвинтівку типу AR-15. За даними ЗМІ, вогонь вівся з відстані понад 100 метрів - ймовірно, з даху сусідньої будівлі.

Поліція Пенсільванії повідомила, що вважає встановлення мотивів нападника першочерговим завданням. Крім того, необхідно швидко з'ясувати, чи були у нього спільники. Розслідування може зайняти дні, тижні або місяці, цитує заяву представника поліції агентство Reuters.

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Замах на Трампа

Стрілянина сталася на передвиборчому мітингу Трампа в Батлері, штат Пенсільванія, у момент, коли він виступав перед присутніми. Експрезидент схопився за вухо і сховався за трибуну. Його повели із закривавленим обличчям. За кілька хвилин кортеж Трампа покинув місце події.

"У мене влучила куля, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли і відчув, як куля розриває шкіру. Почалася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається", - описав замах Трамп.

У заяві Секретної служби йдеться про те, що ймовірний нападник зробив кілька пострілів у бік сцени, перебуваючи на узвишші. Його "нейтралізували" співробітники служби, і він помер. Крім того, загинув один глядач, і ще двоє людей зазнали важких поранень і перебувають у критичному стані.