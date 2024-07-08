Байден - демократам: Я нікуди не піду

Попри численні заклики однопартійців, Джо Байден категорично відмовився зняти свою кандидатуру з виборів президента США. Він закликав Демократичну партію покласти кінець внутрішньопартійній драмі з цього приводу.

Президент США Джо Байден категорично відкинув заклики низки впливових представників Демократичної партії, які вимагають від нього знятися з виборів президента після невдалих дебатів з представником Республіканської партії Дональдом Трампом.

"Я нікуди не піду. Я б не балотувався, якби не вірив, що я найкращий кандидат, щоб перемогти Дональда Трампа у 2024 році", - заявив він в інтерв'ю каналу MSNBC у понеділок, 8 липня.

Байден висловив розчарування тим, що "еліти" намагаються змусити його відкликати свою кандидатуру, зазначає Reuters. Він переконаний, що пересічні виборці хочуть, аби саме він був кандидатом від Демократичної партії. "Мені байдуже, що думають ці "гучні імена", - додав президент.

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Байден - конгресменам: Час покінчити з дискусіями

Байден також написав листа представникам Демпартії у Конгресі США, в якому зазначив, що слід "покласти кінець" внутрішньопартійній драмі, пише Associated Press. Президент наголосив - зараз у партії є "одне завдання" - перемогти Трампа.

"У нас є 42 дні до з'їзду Демократичної партії та 119 днів до загальних виборів . Будь-яке ослаблення рішучості або відсутність ясності щодо завдання, що постало перед нами, лише допомагає Трампу і шкодить нам самим. Настав час об'єднатися, рухатися вперед як єдина партія та перемогти Дональда Трампа", - йдеться у листі.

Тим, хто наполягатиме на відкликанні його кандидатури і готовий йти в президенти, Байден запропонував "кинути мені виклик на з'їзді" демократів у серпні.

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Заклики до Байдена знятися з виборів

Напередодні стало відомо, що група демократів з Палати представників на партійній нараді виступила за те, щоб Байден знявся з виборів, а замість нього висувалася віцепрезидентка Камала Харріс.

Раніше низка представників Демпартії публічно виступала з подібними закликами. Також минулого тижня листа з відповідним закликом Байдену спрямувала група з 168 донорів, громадських лідерів і керівників бізнесу.

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