Байден: Я не молодий, але знаю, як виконувати цю роботу

Президент США Джо Байден визнав невдачу на теледебатахз ексглавою Білого дому Дональдом Трампом, але при цьому висловив впевненість у своїй ефективності на посаді президента.

"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я вже не ходжу так легко, як раніше. Я не говорю так зв'язно, як раніше. Я не веду дебати так добре, як раніше. Але я знаю, як говорити правду. Я знаю, як виконувати цю роботу", - сказав він у п'ятницю, 28 червня, на передвиборчому мітингу в штаті Північна Кароліна.

Байден запевнив: "коли тебе збивають з ніг, ти піднімаєшся". Демократ наголошував на брехні Трампа та тому, що той "є справжньою загрозою" для нації. "Він загроза нашій свободі. Він загроза нашій демократії. Він буквально загроза для всього, за що виступає Америка", - зазначив Байден.

Поява Байдена на передвиборчому мітингу в штаті Північна Кароліна відбулася на тлі занепокоєння Демократичної партії щодо необхідності заміни 81-річного кандидата після його невдалого виступу на дебатах. В ефірі Байден часто вагався, затинався і втрачав хід думок, що посилило побоювання щодо його здатності відпрацювати ще один термін в Білому домі.

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NYT закликала Байдена відмовитися від виборів

Як наслідок, редакційна колегія газети The New York Times закликала Байдена відмовитися від подальшої участі в передвиборчих перегонах і поступитися місцем більш "енергійному" кандидату від демократів. Як вказали в матеріалі, оприлюдненому 28 червня, на перших теледебатах зі своїм опонентом Дональдом Трампом Байден постав як "тінь великого державного службовця".

"Пан Байден був чудовим президентом. Під його керівництвом нація процвітала і почала вирішувати низку довгострокових завдань, а рани, відкриті паном Трампом, почали гоїтися. Але найбільша суспільна послуга, яку пан Байден зараз може надати, - це оголосити, що він не буде продовжувати балотуватися на переобрання", - закликали журналісти.

Байден "уже не той, що чотири роки тому"

На думку видання, виборці за підсумками теледебатів, що відбулися 27 червня, не можуть проігнорувати "те, що було очевидно: пан Байден уже не та людина, якою він був чотири роки тому". Американці бачать на власні очі "вік і неміч" чинного президента. "Не раз він насилу добирався до кінця речення", - вказує редколегія NYT.

Як вважають в газеті, на Демократичній партії "лежить тягар поставити інтереси нації вище амбіцій однієї людини", у неї "є лідери, які краще підготовлені до того, щоб представити чітку, переконливу та енергійну альтернативу другому президентству Трампа". "Немає причин ризикувати стабільністю та безпекою країни, змушуючи виборців обирати між недоліками пана Трампа та пана Байдена", - йдеться в матеріалі.

Наразі жоден високопоставлений політик Демократичної партії публічно не закликав Байдена зняти свою кандидатуру, і більшість з них підтримують його кандидатуру.