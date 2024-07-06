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ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп лише незначно випереджає Байдена в ключових штатах

Валерій Сааков
6 липня 2024 р.

Згідно з проведеним опитуванням, рейтинг кандидата-республіканця Трампа лише на два відсотки перевищує рейтинг Байдена. Цей показник - найменший з жовтня 2023 року, констатують соціологи.

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Дональд Трамп і Джо Байден під час дебатів
Дональд Трамп (л.) і Джо Байден під час дебатів 27 червня 2024 рокуФото: Justin Sullivan/Getty Images

Кандидат-республіканець Дональд Трамп на майбутніх виборах президента Сполучених Штатів лише незначно випереджає у рейтингах кандидата-демократа й нинішнього президента США Джо Байдена лише на два відсотки. Це показало оприлюднені в суботу, 6 липня, підсумки опитування Bloomberg News/Morning Consult, проведеного у ключових штатах країни.

Згідно з даними соціологів, у ключових американських штатах Трамп має 47 відсоктів підтримки, а Байден - 45 відсотків. Нинішній розрив між двома топ-кандидатами - найменший з жовтня минулого року, зазначають соціологи.

Виявилося, що Байден не скрізь поступається Трампу в популярності. Приміром, чинний президент випереджає Трампа в штатах Мічиган та Вісконсин. Натомість у Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні показник рейтингів чинного президента перебуває в межах статистичної похибки, а найбільше Байден відстає від Трампа у штаті Пенсильванія.

Утім, лише 39 відсотків виборців у цих ключових штатах вважають, що Байдену "однозначно або ймовірно" варто було б продовжити президентську кампанію, натомість щодо Трампа такої думки дотримуються 50 відсотків респондентів.

Опитування проводили з 1 по 5 липня. У дослідженні взяли участь 4902 зареєстровані виборці з семи ключових для результатів виборів штатів.

Байден заявив, що не зійде з передвиборчих перегонів

Нагадаємо, напередодні президент США Байден спростував можливість виходу з президентських передвиборчих перегонів. У такий спосіб він відповів на заклики декого з політиківвийти з перегонів на тлі його невдалих дебатів з Трампом. "Я не дозволю одній півторагодинній дискусії звести нанівець три з половиною роки роботи. Я залишаюся в гонці і переможу Дональда Трампа", - написав американський президент у соцмережі X.

Раніше в інтерв’ю телеканалу АВС Байден також підтвердив свій намір далі змагатися в президентських перегонах.

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