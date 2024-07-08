Група демократів висловилася за заміну Байдена на виборах

Чинний глава держави Джо Байден має зняти свою кандидатуру з виборів президента США, намічених на листопад поточного року. Таку думку висловила група демократів під час телефонної наради, яку лідер демократичної меншості в Палаті представників Конгресу США Хакім Джеффріс провів у неділю, 7 липня, передає телеканал CNN із посиланням на джерела.

Уточнюється, що Джеффріс вирішив провести цю нараду перед відновленням роботи Палати представників після літніх канікул, щоб дізнатися настрої своїх однопартійців після провальних для Байдена червневих теледебатів. Фоном було занепокоєння з приводу потенційної шкоди для демократів і того, як невдалий виступ Байдена на дебатах відіб'ється на шансах партії повернути більшість у Палаті представників, йдеться в публікації.

Сам Джеффріс своєї думки щодо цього у розмові з колегами по партії не висловив, розповіло джерело CNN. Однак кількість демократів, які чітко заявили, що Байдену краще вийти з президентських перегонів, була більшою за кількість тих, хто, як і раніше, підтримує його кандидатуру. Три джерела назвали імена таких впливових конгресменів, які виступають, за їхніми словами, проти участі Байдена у виборах: Марк Такано, Адам Сміт, Джим Хаймес, Джо Моррелл, Джеррі Надлер і Сьюзан Вайлд. Водночас Максін Вотерс і Боббі Скотт висловилися на підтримку Байдена, заявили джерела.

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Заклики до Байдена знятися з виборів

Деякі конгресмени, зокрема Ллойд Доггет, Сет Мултон, Рауль Гріхальва, Енджі Крейг і Майк Квіглі, виступили раніше з публічним закликом до Байдена знятися з президентських перегонів.

Так, членкиня Палати представників від штату Міннесота Енджі Крейг 6 липня оприлюднила таку заяву: "Я відчуваю величезну повагу до президента Байдена за десятиліття служіння нашому народу та за те, що він зробив нашу країну кращою. Однак, з огляду на те, що я бачила і чула від президента під час дебатів минулого тижня в Атланті укупі з відсутністю сильної реакції від самого президента після цих дебатів, я не вірю, що президент зможе провести ефективну виборчу кампанію і перемогти Дональда Трампа".

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Як випливає з публікації CNN, на нараді демократів 7 липня загалом було визнано, що кандидатом від партії на президентських виборах має стати віцепрезидентка США Камала Харріс.

Тим часом, як вказують журналісти, жодних рішень щодо вимоги про зустріч у Білому домі або надсилання листа Джо Байдену не буде ухвалено до того, як повний склад Демократичної фракції в Конгресі збереться 10 липня. Цього дня, однак, настане момент, коли "греблю прорве", вважає один з анонімних співрозмовників телеканала.

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Провал на дебатах із Трампом

Джо Байден, який представляє на виборах президента Демократичну партію США, провів дебати з республіканцем Дональдом Трампом 27 червня.

За підсумками цього виступу радник президента Барака Обами до 2011 року Девід Аксельрод в ефірі CNN зазначив, що Байдену не вдалося справити враження енергійного політика, а в деяких моментах він навіть здавався трохи розгубленим. Водночас 78-річний Трамп виглядав набагато молодшим за чинного главу держави, зазначив у коментарі DW аналітик із виборів із Центру політики Університету Вірджинії Майлз Коулман.

Сам Байден, коментуючи свій виступ на дебатах на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні 28 червня, заявив: "Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв'язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду".

5 липня в інтерв'ю телекомпанії ABC Байден заявив, що "тільки Бог" може змусити його відмовитися від боротьби за президентську посаду.