Перший демократ публічно закликав Байдена знятися з виборів

Конгресмен Ллойд Доггет закликав Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів президента США після провалу на теледебатах із Дональдом Трампом. Це перший такий випадок у Демократичній партії.

Член Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Ллойд Доггет публічно закликав 2 липня президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів, призначених на 5 листопада. Це перший такий заклик від конгресмена-демократа.

Доггетт, який представляє в нижній палаті американського парламенту штат Техас, високо оцінив першу каденцію Байдена, назвавши ці чотири роки "трансформаційними". Водночас політик висловив думку, що від демократів за посаду президента зараз має боротися інший кандидат.

"З огляду на те, що, на відміну від (колишнього президента США Дональда) Трампа, президент Байден завжди був завжди прихильний передусім інтересам країни, а не своїм особистим, я сподіваюся, що він ухвалить болісне і важке рішення вийти (з передвиборних перегонів. - Ред.). Я з повагою закликаю його зробити це", - цитує слова 77-річного Доггета агентство Reuters.

Читайте також: Якщо не Байден, то хто? Кого демократи бачать можливим кандидатом у президенти США

Провал Байдена на дебатах із Трампом

На нещодавніх теледебатах із 78-річним республіканцем Трампом, 81-річний Байден виступив невпевнено: він затинався, не завжди міг закінчити думку і виглядав дуже втомленим. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр пояснила, що Байден нещодавно переніс застуду, однак це не задовольнило оглядачів.

За даними ЗМІ, у Демпартії вже під час прямого ефіру почали обговорювати заміну Байдена на іншого кандидата. З аналогічним закликом до президента звернулася редакційна колегія впливового американського видання The New York Times. Повідомлялося, що переконати Байдена зважитися на цей крок може найближче оточення на чолі з дружиною Джилл, однак родина закликала Байдена продовжувати боротьбу за президентську посаду.

Сам Байден після дебатів визнав, що "вже не молодий", проте "вірить усім серцем і душею", що може впоратися з роботою президента. "Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв'язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", - заявив він на передвиборному мітингу.