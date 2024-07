Хто, якщо не Байден? Можливі кандидати у президенти США

Невпевнений виступ президента США Джо Байдена на перших теледебатах із колишнім президентом Дональдом Трампом під час цьогорічної передвиборчої кампанії, де Байден затинався, не завжди міг закінчити думку і мав дуже втомлений вигляд, викликав паніку в Демократичній партії. Чимало американських ЗМІ виступили із закликом до Байдена відмовитися від участі у президентських виборах і поступитися місцем іншому кандидату. Як з'ясували CNN і The New York Times, подібні обговорення серед однопартійців 81-річного президента почалися просто під час прямого ефіру.

Формально демократи мають висунути кандидата у президенти на партійному з'їзді, який відбудеться в Чикаго з 19-го по 22 серпня. Однак визначитися доведеться ще раніше, оскільки в кількох штатах дедлайн на включення кандидатів до виборчих бюлетенів завершиться до з'їзду партії. Для ухвалення остаточного рішення у демократів залишилося півтора місяця.

На внутрішньопартійних виборах Байден став безальтернативним кандидатом, набравши 95 відсотків голосів. Відмовлятися від участі у виборах Байден не має наміру, а зняти його кандидатуру всупереч його бажанню дуже важко. Якщо ж чинний президент сам вирішить знятися з виборів до з'їзду партії, демократи зможуть висунути нового кандидата, який не брав участі у праймеріз. Американські ЗМІ та аналітики вже склали список можливих кандидатів.

Камала Харріс

Нинішня віцепрезидентка США Камала Харріс через свою посаду - очевидна перша кандидатка на заміну Байдену, погоджуються провідні американські ЗМІ. Демократичній партії США буде ризиковано проігнорувати кандидатуру Харріс - першої чорної та першої жінки віцепрезидентки, якщо вони хочуть зберегти свою перевагу серед чорних і молодих виборців, зазначають The Washington Post і The New York Times.

Камала Харріс Фото: Grace Trejo/Arizona Daily Star via AP/picture alliance

Головною проблемою Харріс залишаються її низькі рейтинги, погоджуються аналітики. Опитування Університету Монмута та Університету Саффолка, які цитує NYT, показали, що позитивно до Харріс ставляться 38 відсотків американців. Байдена позитивно оцінює 41 відсоток виборців, а Трампа - 40 відсотків, показало це ж опитування.

Гретхен Вітмер

"Правдоподібна альтернатива, яка має майже ідеальний вигляд на папері", "національна зірка Демократичної партії" та "ідеальна кандидатка" - так ЗМІ описують кандидатуру губернаторки Мічигану Гретхен Вітмер. Під час перебування на посаді губернаторки два терміни поспіль Вітмер очолила кампанію 2022 року, за підсумками якої демократи в цьому "хиткому" штаті вперше за 40 років здобули повний контроль над законодавчими зборами та урядом Мічигану, нагадує NYT. Авторитет Вітмер на національному рівні також різко зріс під час пандемії COVID-19, коли вона стала об'єктом критики для правих ЗМІ та республіканців за запровадження обмежувальних заходів, зазначає видання.

Гретхен Вітмер Фото: Ryan Garza/USA TODAY Network/IMAGO

Рейтинги схвалення Вітмер у рідному Мічигані становлять від 54 до 61 відсотка, що може зіграти на руку у спробі демократів утримувати "хиткі" штати Середнього Заходу, вважає WP. Видання Politico, однак, зазначає, що Вітмер "перевершила очікування в Мічигані", але в неї мало досвіду роботи на національному рівні, а своїм успіхом у штаті вона багато в чому завдячує "відносинам, які вибудовувала протягом багатьох років".

Гевін Ньюсом

Губернатор Каліфорнії і колишній мер Сан-Франциско Гевін Ньюсом став одним із головних довірених осіб Байдена під час цієї кампанії. До переваг його кандидатури ЗМІ відносять досвід роботи у великому і важливому штаті та його виступи на національному рівні, наприклад, дебати з губернатором Флориди республіканцем Роном ДеСантісом. Агентство Bloomberg називає Ньюсома "найбільш підготовленим" серед інших можливих кандидатів.

Гевін Ньюсом Фото: Martin Klimek/USA TODAY/picture alliance

"Але важко уявити, що Демпартія вирішить, що вихід наразі - це губернатор Каліфорнії і колишній мер Сан-Франциско - міста, проти якого республіканці були б тільки раді виступити, вказавши на його проблему зі злочинністю", - пише WP. NYT погоджується, що Ньюсому під час кампанії довелося б пояснювати проблеми, з якими Каліфорнія зіткнулася упродовж останнього десятиліття: безпритульність, високі податки, зростання витрат на житло.

Дж. Б. Пріцкер

Ще один губернатор - цього разу Іллінойсу - мільярдер і спадкоємець статків Hyatt Hotels Дж. Б. Пріцкер. Багатьом він запам'ятався різкими образами на адресу Трампа. "Пріцкер відійшов від ретельно сформульованих тез більшості демократів і атакував колишнього президента, називаючи його злочинцем, расистом, гомофобом і шахраєм", - нагадує NYT. Ця манера викликала схвалення серед виборців на Середньому Заході, зазначає видання. "Він мільярдер, який не боїться витрачати свої гроші, і він дуже прогресивний", - оцінював амбіції Пріцкера колишній конгресмен-республіканець Рей Лахуд, який працював міністром транспорту в адміністрації Обами.

Статки Прітцкера приблизно у 3,5 мільярда доларів роблять його найбагатшим обраним посадовцем США, і він "не соромиться витрачати ці кошти на свої політичні амбіції", підкреслює NYT. Ще в березні минулого року видання писало, що можливе протистояння Пріцкера з Трампом "буде зіткненням потужних уособлень сучасного консерватизму та лібералізму".

Джошуа Шапіро

Губернатора Пенсильванії та колишнього генерального прокурора штату Джошуа Шапіро NYT називає "виваженим лідером", який під час свого перебування на посаді "спирався на двопартійність і здебільшого зосередився на неідеологічних питаннях". За даними нещодавніх опитувань, його рейтинг схвалення перебуває на рівні 64 відсотків. Із симпатією до нього в рідному штаті ставляться навіть 30 відсотків прихильників Трампа.

Джошуа Шапіро Фото: Hannah Beier/REUTERS

На виборах 2022 року він набрав 56 відсотків голосів. "Якщо й існує штат, у якому перемога обов'язкова для будь-якого демократичного суперника Трампа, то це Пенсильванія", - пише NYT. WP називає Шапіро "однією з найбільш інтригуючих зірок, що сходять" у Демократичній партії.

Шапіро часто говорить про свою юдейську віру, він брав участь у запеклих внутрішньопартійних суперечках через пропалестинські студентські протести, палко обстоюючи свою підтримку Ізраїлю та називаючи деякі з демонстрацій антисемітськими. WP вважає, що Шапіро здебільшого розглядали як варіант на 2028 рік, оскільки він пробув губернатором лише півтора року.

Мішель Обама

"Фантастичний варіант для демократів у всіх сенсах", - пише про Мішель Обаму The Washington Post. Згідно з опитуванням YouGov, вона найпопулярніша колишня перша леді країни, і її рейтинги схвалення незмінно високі.

Мішель Обама Фото: Biden Harris/ZUMAPRESS/picture alliance

Основна проблема в тому, що вона сама не виявляє інтересу до висунення у президенти. "Це дійсно варіант, який дає змогу розбити скло у разі надзвичайної ситуації. І здається, що скло є таким, що не б'ється", - підсумовує WP.

