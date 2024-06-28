Теледебати в США: Трамп та Байден посперечалися щодо України

Трамп поклав відповідальність за вторгнення РФ в Україну на Байдена та вкотре пообіцяв врегулювати війну ще до інаугурації у разі обрання президентом.

У США в четвер, 27 червня, відбулися перші теледебати президента Джо Байдена й ексглави Білого дому Дональда Трампа перед виборами глави держави, що відбудуться 5 листопада. Політики виступили в студії телеканала CNN в Атланті (штат Джорджія).

Ситуація в економіці США

Теледуель почалася з обговорення ситуації в економіці США. Трамп і Байден обмінялися думками щодо інфляції, робочих місць і податкової політики. Глава Білого дому перерахував чинники, які вважає економічними успіхами свого президентства, додавши водночас, що "ще багато чого належить зробити". Інфляція "вбиває" Сполучені Штати, парирував Трамп.

Після обговорення імміграції та заборони абортів, суперники з ініціативи модераторів перейшли до зовнішньої політики. Ведуча поставила учасникам дебатів запитання, чи вважають вони прийнятними умови припинення вогню, висунуті президентом РФ Володимиром Путіним.

Трамп закинув Байдену відповідальність за війну в Україні

На це Трамп поклав на Байдена відповідальність за війну РФ проти України і закликав Європу збільшити витрати на підтримку Києва. Як вважає ексглава Білого дому, хаос у виведенні військ з Афганістану спричинив російську агресію, а Путін "ніколи б не вторгся в Україну", якби Сполучені Штати "мали справжнього президента".

Він запевнив, що зможе "врегулювати" війну в разі переобрання, навіть ще до інавгурації, однак не уточнивши, як саме. Трамп також дорікнув Байдену тим, що коли президент України Володимир Зеленський приїздить у США, то буцімто повертається додому із 60 мільярдами доларів "у кишені". На думку Трампа, "це треба припинити".

Натомість він зажадав від Байдена чинити тиск на європейських союзників, щоб ті витрачали більше коштів на підтримку України. На повторне запитання ведучої, чи вважає він вимоги Путіна щодо припинення війни допустимими, Трамп відповів, що ті "неприйнятні".

Байден вважає можливим поширення агресії РФ на країни НАТО

Президент Байден, зі свого боку, назвав російського лідера "воєнним злочинцем". "Йому потрібна вся Україна", - наголосив він. Глава Білого дому висловив думку, що Путін не зупиниться на цьому. "Як ви думаєте, що станеться з Польщею", - запитав він, висловивши побоювання, що війна може поширитися і на країни НАТО.

Політики обговорили також обстановку в Секторі Гази. Байден констатував, що обговорюється план, який передбачає обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів і тривале "припинення вогню з додатковими умовами".

Трамп ухилився від відповіді про незалежну Палестину

Водночас Дональд Трамп не дав прямої відповіді на запитання ведучої, чи підтримав би він створення незалежної палестинської держави, щоб покласти край війні між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Гази. "Потрібно подивитися", - відповів Трамп, після чого переключився на обговорення торговельних угод з європейськими країнами.

Теледуель 81-річного демократа і 78-річного республіканця тривала 90 хвилин із перервою на дві рекламні паузи, що є стандартною тривалістю президентських дебатів. Вступних заяв не було передбачено. Черговість заключних звернень визначили за жеребом. Байден звернувся до глядачів першим, Трамп завершив ефір.

Як вказує dpa, американські політичні аналітики вже висловили занепокоєння з приводу "поганого виступу" президента Джо Байдена. В ефірі CNN кілька оглядачів розкритикували 81-річного лідера за те, що він був непереконливим під час теледуелі.

За словами кореспондента CNN Джона Кінга, в Демократичній партії зараз існує "глибока, широка і дуже агресивна паніка" після "похмурого" виступу Байдена. Як наслідок, дехто в політсилі нібито "веде розмови" про те, щоб попросити Байдена "відійти в сторону", сказав він.

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