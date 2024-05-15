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Трамп і Байден домовились про передвиборні дебати

Степан Смишляєв
15 травня 2024 р.

Байден і Трамп погодили дві дати дебатів - у червні на CNN і у вересні на ABC. Експрезидент пропонує провести і третій раунд у жовтні на FoxNews, але чинний лідер США поки не підтвердив участь.

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Джо Байден і Дональд Трамп - нинішній та колишній президенти США, найімовірніші кандидати від Демократичної та Республіканської партій на виборах 5 листопада 2024 року
Джо Байден і Дональд Трамп погодили дати дебатів - 27 червня і 10 вересняФото: Alex Brandon/Andrew Harnik/AP/dpa

Чинний президент США Джо Байден і його попередник Дональд Трамп підтвердили в середу, 15 травня, готовність взяти участь у дебатах в рамках президентської передвиборної кампанії.

"Виклик" першим кинув демократ Байден, написавши у соціальній мережі X, що Трамп двічі програв йому дебати у 2020 році. "Відтоді він не з'являвся на дебатах. Тепер він поводиться так, ніби хоче знову подискутувати зі мною. Ну, "зроби мій день", приятель", - зазначив президент США у відео, яким супроводжується допис.

Він також запропонував провести два раунди дебатів і закликав експрезидента обрати день. "Чув, ти вільний по середах", - додав Байден, натякаючи на судовий процес у кримінальній справі проти Трампа, в рамках якого середа - єдиний день, коли точно не відбуватимуться судові засідання. 

Республіканець відповів у власній соцмережі Truth Social, що готовий до дебатів, назвавши опонента "найгіршим дебатером" і "найгіршим президентом", а також запропонувавши провести більше двох раундів дискусій. "Просто скажи мені коли, я буду там. "Приготуйтеся до зіткнення!" - написав він.

Коли і де будуть дебати між Байденом і Трампом

Цього року до проведення дебатів не планують залучати комісію, яка організовувала їх з 1980-х років.

Байден має до неї претензії ще з 2020 року, коли модератор не зупиняв вигуки Трампа, який перебивав його під час дебатів. До того ж у передвиборному штабі Байдена вважають пропонований комісією формат дебатів застарілим, а дати їхнього проведення - запізнілими.

Претензії до комісії має і штаб Трампа, зауважує американське інформаційне агентство Associated Press.

Зрештою обидва кандидати повідомили в соцмережах, що перший раунд дебатів відбудеться 27 червня, його організує близький до демократів телеканал CNN. Другий тур відбудеться 10 вересня на каналі ABC.

Щоправда згодом Трамп написав у Truth Social, що також погодився на дебати на близькому до республіканців каналі FoxNews 2 жовтня. Байден наразі не підтвердив проведення третього раунду.

Вибори президента США заплановані на 5 листопада.

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