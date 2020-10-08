 На теледебатах Трампа і Байдена тимчасово вимикатимуть мікрофони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2020

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На теледебатах Трампа і Байдена тимчасово вимикатимуть мікрофони

У США на теледебатах Дональда Трампа і Джо Байдена тимчасово вимикатимуть мікрофони, щоб вони не перебивали один одного. У штабі Трампа виступили проти цього, а Байден, навпаки, раніше закликав до цього.

Дональд Трамп (л) і Джо Байден

Дональд Трамп (л) і Джо Байден

Після першої теледуелі між кандидатами у президенти США республіканцем і чинним президентом Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом дещо підлаштують правила для їхнього наступного словесного двобою.

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Комісія з президентських дебатів в США повідомила у понеділок, 19 жовтня, про ухвалення нових правил, згідно з якими мікрофон одного кандидата в президенти відключатимуть під час виступу його опонента.

Таким чином, взаємні перебивання кандидатів під час дебатів через два дні мають бути зменшені. Вимкнення мікрофона передбачається тільки перед початком обговорення певного комплексу тем, натомість під час телевізійної дуелі переважно він залишатиметься увімкненим для того, щоб гарантувати обмін думками кандидатів.

Під час першої теледуелі у вересні Трамп щонайменше 71 раз перебивав Байдена, що призводило до хаотичного перебігу словесного двобою. Байден відповідав взаємністю, тож модератор часом не міг вплинути на ситуацію.

Після цього Байден сказав, що комісії краще змінити правила дебатів, щоб можна було їх контролювати. Натомість у передвиборному штабі Трампа були проти будь-яких змін у правилах. Керівник його виборчої кампанії назвав тимчасові виключення мікрофонів "неприйнятними".

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Трамп назвав "катастрофою" провідного експерта США з питань охорони здоров'я

Між тим Дональд Трамп назвав "катастрофою" провідного американського експерта з питань охорони здоров'я Ентоні Фаучі та закинув йому помилки у поводженні в ситуації з пандемією. Критику у бік директора Інституту алергології та інфекційних захворювань Трамп висловив у телефонному включенні з виборчим штабом у понеділок, 19 жовтня, повідомляють американські ЗМІ. 

"Коли він виступає по телевізору, завжди вибухає бомба. Але вибух буде потужнішим, якщо його у потилицю гнати. Цей тип - катастрофа", - заявив Трамп, пише New York Times. Видання повідомляє, що президент ще додав: "Людям уже в пельку не лізуть Фаучі та ці ідіоти, які припускаються помилок".

CNN додає ще й інші цитати Трампа з огляду на Фаучі: "Якби я його слухав, в нас було б вже пів мільона померлих". Кількість людей, які померли від коронавірусу у США, становить понад 225 тисяч. Від початку пандемії інфікувались коронавірусом майже вісім з половиною мільйонів людей. 

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