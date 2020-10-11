Трамп: Люди втомилися чути про коронавірус

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 19 жовтня, заявив, що люди втомилися постійно чути про коронавірус, згадавши у цьому контексті головного інфекціоніста США, доктора Ентоні Фаучі.

"Люди втомилися від COVID. Вони кажуть: робіть що завгодно, тільки залиште нас у спокої. Люди втомилися слухати Фаучі і всіх цих ідіотів", - цитує видання Politico Трампа, який зробив цю заяву під час зустрічі з працівниками свого передвиборчого штабу.

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Як повідомляє агентство AP, президент США назвав "катастрофою" доктора Ентоні Фаучі, який очолює Національний інститут алергії та інфекційних захворювань, входить в кризовий штаб Білого дому щодо коронавірусу і є провідним фахівцем з інфекційних захворювань в країні.

Втім, Трамп зазначив, що у випадку звільнення Фаучі з посади проблем може виявитися ще більше. "Щоразу, коли він з'являється на телебаченні, то це завжди виявляється такою собі шкідливою бомбою. Але якщо звільнити його, то бомба виявиться ще потужнішою", - зазначив Трамп.

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Раніше американські ЗМІ неодноразово вказували на розбіжності в позиціях Трампа і Фаучі у поглядах на коронавірус, зокрема, щодо необхідності швидкого скасування обмежень і відновлення економічної діяльності під час першої хвилі COVID-19 в США.



"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Рекс Тіллерсон Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Гері Кон До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Хоуп Хікс Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Стів Беннон Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Ентоні Скарамуччі 53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Райнс Прібус Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Шон Спайсер Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Джеймс Комі Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Майкл Флінн Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Джефф Сешнс Генпрокурор і міністр юстиції Джефф Сешнс подав у відставку в листопаді 2018 року -наступного дня після того, як республіканці втратили більшість у нижній палаті Конгресу. Це фактично розв'язує руки демократам і дозволяє вимагати поглибленого розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Сешнса вважали гарантом того, що слідство триватиме без втручання з боку Білого дому.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Джеймс Меттіс Чотиризірковий генерал США, колишній командувач НАТО від самого початку роботи з Трампом не приховував розбіжності в поглядах. Меттіс публічно критикував позицію президента щодо ядерної програми Ірану, а також не погоджувався з планами виводу військ США з Афганістану та Сирії. Після наказу Трампа виходити з Сирії Меттіс заявив у відставку, пояснивши причини на двох сторінках. Автор: Світлана Кореновська

