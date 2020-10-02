 Дебати в США: Пенс і Харріс посперечалися щодо коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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Дебати в США: Пенс і Харріс посперечалися щодо коронавірусу

На дебатах кандидатів у віцепрезиденти США Майка Пенса і Камали Харріс головною темою була політика уряду щодо коронавірусу.

Між Камалою Харріс та Майком Пенсом на дебатах були встановлені два плексигласові бар'єри

Між Камалою Харріс та Майком Пенсом на дебатах були встановлені два плексигласові бар'єри

Політика адміністрації президента США Дональда Трама щодо пандемії COVID-19 стала основною темою дебатів кандидатів у віцепрезиденти США Майка Пенса і Камали Харріс, що відбулися в середу, 7 жовтня.

"Американський народ став свідком найбільшого провалу президентської адміністрації в історії нашої країни", - заявила кандидатка від демократів Камала Харріс на початку дебатів. За її словами, Трамп та Пенс фактично вкрали "їхнє право на переобрання", применшуючи важливість пандемії коронавірусу, що забрала життя понад 211 тисяч американців.

Пенс, своєю чергою, захищав дії адміністрації Трампа та пообіцяв, що вже до кінця року американці зможуть скористатися вакциною проти коронавірусу.

Дебати Пенса та Харріс тривали 90 хвилин і були спокійнішими, ніж перша дискусія кандидатів у президенти Дональда Трампа та Джо Байдена, яка перетворилася на хаотичний обмін образами.

Одним із найжорсткіших моментів у дискусії Харріс та Пенса була суперечка щодо проявів расизму та правоохоронців. Пенс підтримав поліцію, тоді як Харріс розкритикувала Трампа за його відмову "засудити прихильників панування білих" під час дебатів з Байденом.

Її критику викликали дані про те, що Трамп має "борги на 400 мільйонів доларів". "Було би добре знати, кому президент США - головнокомандувач - винен гроші, тому що американський народ має право знати, що впливає на рішення  президента", - наголосила Харріс.

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Вона також обвинуватила Трампа в тому, що він відштовхує друзів та демонструє прихильність до авторитарних лідерів. За її словами, президент радше дослухається до Володимира Путіна, ніж до слів розвідувальної спільности США.

У свою чергу, Пенс похвалив дії Трампа щодо терористичного угруповання "Ісламська держава" та ліквідації його лідера Абу Бакра аль-Багдаді.

Нагадаємо, що президент США 6 вересня повернувся до Білого дому з лікарні, де лікувався від COVID-19. На 15 жовтня заплановані другі дебати кандидатів у президенти, проте Байден висловив сумнів у доцільності їх проведення. Глава держави натомість заявив, що готовий до дебатів. Президентський лікар 7 жовтня заявив, що в Трампа немає симптомів коронавірусної хвороби.

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