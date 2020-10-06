 Коментар: Тактика Трампа спрацьовує | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.10.2020

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Світ

Коментар: Тактика Трампа спрацьовує

Більшість на Заході лише хитає головою, спостерігаючи за поведінкою хворого на COVID-19 президента США Дональда Трампа. Та імідж сильного чоловіка, який демонструє Трамп, на його прибічників діє, вважає Інес Поль.

Дональд Трамп повернувся до Білого дому попри зараження коронавірусом

Дональд Трамп повернувся до Білого дому попри зараження коронавірусом

Дехто ще, може, пам'ятає: на початку минулої виборчої кампанії 2016 року Дональд Трамп, хизуючись, заявив, що може застрелити когось посеред Нью-Йорка і не втратити при цьому жодного виборця. Минуло чотири роки, і чинний президент США хоч і не застрелив нікого на 5-й авеню, але його поведінка недалека від того.

Маски лише для боягузів

Він уже 72 години як знав, що інфікований коронавірусом, коли повідомив, що міг заразити небезпечним збудником інших. Він далі відвідував передвиборні заходи, вечеряв із великими спонсорами та писав усьому світу через Twitter, що маски носять лише боягузи.

І навіть цього виявилося недостатньо. Лише після двох днів лікарняного стаціонару, ймовірно, будучи досі дуже заразним, він доручив своїм охоронцям провезти його повз вишикуваних фанатів. Видаючи з себе переможця, він махав людям із чорного президентського лімузина, який також називають "The Beast" ("монстр"), у чорній тканинній масці та з незастебнутим верхнім ґудзиком сорочки.

Кореспондентка DW у Вашингтоні Інес Поль

Кореспондентка DW у Вашингтоні Інес Поль

Днем пізніше він уже повернувся до Білого дому. Коли він дійшов до верхніх сходинок свого тимчасового дому, то зірвав з обличчя маску. І далі твітив, що все не так страшно, що політичні конкуренти перебільшують начебто смертельну небезпеку - і він, мовляв, найкращий тому доказ: "Демократи брешуть. Джо Байден - боягуз. А мене ніхто і ніщо взяти не може".

Рішення на десятиліття вперед

Коли спостерігаєш за цим на відстані, може здатися, що легковажної поведінки Трампа остаточно вистачить для того, щоб запобігти його переобранню на посаду президента. Та на місці ситуація виглядає інакше.

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Аби зрозуміти виборців у Сполучених Штатах, треба брати до уваги й те, що ще вирішується разом із обранням президента. Це передусім склад Верховного Суду, судді якого обираються пожиттєво та визначають політичну лінію на десятиліття вперед. Набагато довше та дієвіше, ніж президент може зробити за максимально вісім років на посаді, з яких він щонайменше два проводить у режимі виборчих перегонів.

Противники абортів - важлива група виборців

Крім того, 25 відсотків виборчинь і виборців США - жорсткі противники абортів. Їм байдуже, що каже або робить президент: головне, аби він боровся з правом на аборт. Дональд Трамп може бути непередбачуваним у багатьох речах, у цьому питанні він непохитний.

Натомість для вищого середнього класу та супербагатіїв Дональд Трамп на вагу золота. Адже і тут він дотримується обіцянок та щедро роздає податкові подарунки тим, кому й без того вистачає.

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Також є багато американок і американців, які вже не зовсім розуміли, де їхнє місце в цій країні, у якій через 25 років біла більшість буде меншістю. Поки не прийшов Дональд Трамп, політичний аутсайдер та перший президент після першого чорного президента. Він пообіцяв зберегти владу старої білої Америки - побороти імміграцію та максимально обмежити вплив небілих. Він обіцяв повернути робочі місця, які були перенесені за кордон, та відродити занепалі колишні промислові регіони.

Противники абортів - вірні прихильники Дональда Трампа

Противники абортів - вірні прихильники Дональда Трампа

Остання група перелякалася, коли він раптово захворів і, здавалося, зазнав падіння. Тож із тактичної точки зорі було дуже розумно показати себе так, як це зробив Трамп. На тих, хто йому конче потрібен, якщо він взагалі хоче мати шанс на перемогу на виборах, демонстрація сили, яка б'є на повну, справила необхідне враження.

Успіх Байдена залежить від помилок Трампа

Усі інші, чорні демократки, які зі сльозами на очах розповідають, як померли їхні рідні, бо не отримували жодної медичної допомоги, Трампу байдужі. Або ж ті, які вважають легковажним те, що президент досі не підтримує загальнонаціонального обов'язкового носіння масок. Вони так само не цікавлять Трампа, адже з його точки зору ці виборці все одно вже втрачені.

Ті, хто спостерігає за країною ззовні, може подумати, що тут керує чисте безумство. Але на місці доводиться визнавати: тактика Дональда Трампа спрацьовує, аби тримати його прибічників напоготові. Що б не сталося, вони підтримуватимуть Дональда Трампа, якщо він надалі буде достатньо здоровим, щоб і далі гратися в свої тактичні іграшки.

Зрештою визначальним буде те, чи мотивує Трамп своєю поведінкою достатньо людей, аби його викинули з Овального кабінету. Самої лише привабливості Джо Байдена буде недостатньо. Йому потрібна допомога противника, аби привести на виборчі дільниці нерішучих демократів та тих, хто зазвичай не голосує.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


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