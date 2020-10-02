 Трамп міг приховати інформацію про позитивний тест на коронавірус - WSJ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2020

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Трамп міг приховати інформацію про позитивний тест на коронавірус - WSJ

За даними ділового видання The Wall Street Journal, президент США отримав позитивні результати експрестесту ще до дебатів з Байденом. Тим часом лікарі не виключають, що самого Трампа можуть виписати.

Дональд Трамп

Трамп ненадовго покинув лікарню, щоб привітати прихильників

Президент США Дональд Трамп не повідомив журналістам про позитивний результат свого першого експрестесту на коронавірус. Це стверджує з посиланням на неназвані поінформовані джерела ділове видання The Wall Street Journal (WSJ) в своєму матеріалі, опублікованому в неділю, 4 жовтня.

За інформацією видання, глава Білого дому знав про результати вже увечері 1 жовтня, тобто ще перед тим, як з'явився на дебатах з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джозефом Байденом в ефірі телеканалу Fox News, підтвердивши журналістам лише діагноз своєї помічниці Хоуп Хікс.

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"Я отримаю (дані. - Ред.) тесту або сьогодні ввечері, або завтра вранці", - сказав тоді Трамп, маючи на увазі висновки другого тестування. Крім того, за даними WSJ, американський лідер попрохав одного зі своїх радників не розповідати про те, що він інфікований. "Не кажи нікому", - передає видання слова, нібито сказані президентом в розмові з помічником. Сам американський лідер цю інформацію поки не прокоментував.

Нагадаємо, Трампа, у якого раніше був виявлений коронавірус, помістили в розташований в штаті Меріленд Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда (Walter Reed National Military Medical Center). Як стверджували в Білому домі це було зроблено в превентивних цілях за рекомендацією лікарів. У неділю глава Білого дому ненадовго покинув лікарню. Він зробив коротку поїздку на автомобілі, привітавши прихильників із вікна машини, передає інформагенція AP.

Як повідомлялося, лікарі не виключають, що вже в понеділок, 5 жовтня, Дональда Трампа можуть виписати з лікарні.

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