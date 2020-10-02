Дональда Трампа госпіталізували

Президента США Дональда Трампа, у якого виявили коронавірус, у ніч на суботу, 3 жовтня, помістили у військовий шпиталь Walter Reed (Walter Reed National Military Medical Center), розташований в штаті Меріленд, неподалік від Вашингтона. Як повідомили в Білому домі, це зроблено з превентивних міркувань за рекомендацією лікарів.

Очікується, що Трамп проведе в госпіталі кілька днів. Утім, це не означатиме, що президент не виконуватиме своїх обов'язків - Трамп продовжить працювати з президентських офісних приміщень госпіталю, наголосили в Білому домі.

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За даними пресслужби Білого дому, у президента США, як і раніше, спостерігаються легкі симптоми захворювання, але в цілому він "почувається добре і весь день пропрацював". Трамп не передаватиме свої повноваження віцепрезиденту Майку Пенсу, додали в Білому домі.

Сам Трамп теж запевнив, що в нього "все добре", про що в своїй звичній манері написав у соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, напередодні Дональд Трамп повідомив, що в нього і його дружини Меланії був виявлений коронавірус. Згодом особистий лікар президента Шон Конлі заявив, що Трамп і його дружина почуваються добре і до одужання залишатимуться в Білому домі на карантині.

На 3 листопада в США намічені президентські вибори, Трамп збирається переобратися на другий термін. Однак тепер через коронавірус він змушений перенести низку зустрічей з виборцями в розпал передвиборних перегонів. Не виключено, що деякі з цих зустрічей пройдуть в режимі онлайн-конференцій, повідомили в передвиборному штабі Трампа.

Коронавірус у інших політиків-республіканців

Коронавірус виявлений також у інших політиків з Республіканської партії. Заражений також керівник виборчої кампанії президента Уільям Степін. Нині він працює з дому, заявили у Вашингтоні. Раніше про позитивний тест на коронавірус повідомляли колишня помічниця Трампа Келліен Конвей, сернатори-республіканці Майк Лі та Том Тілліс та голова партії Ронна Ромні Макденіел. Минулої суботи усі були присутні на одному й тому самому заході, під час якого Трамп представляв, зокрема, кандидатку на посаду судді Верховного Суду Емі Конні Баретт. Більшість гостей не користувались масками.

Що стосується суперника чинного президента США на майбутніх виборах - демократа Джо Байдена - то, за даними його особистого лікаря, тести на коронавірус у Байдена і його дружини Джилл виявилися негативними.

Сполучені Штати найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 2 жовтня у США підтверджено понад 7,33 мільйона випадків заражень коронавірусом. Майже 208,7 тисячі людей із COVID-19 у США померли.