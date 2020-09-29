 Дональд Трамп захворів на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2020

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Новини

Дональд Трамп захворів на коронавірус

Після виявлення коронавірусу в однієї з радниць американського президента Дональда Трампа хворобу підтвердили і в нього самого та його дружини Меланії.

Дональд Трамп і радниця Гоуп Гікс

Радниця Гоуп Гікс (п.) під час перельоту з президентом Дональдом Трампом, 14 вересня 2020 року

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він та його дружина Меланія захворів на коронавірус. "Сьогодні перша леді та я отримали позитивний результат тестування на COVID-19. Ми починаємо наш карантин і процес одужання негайно. Ми пройдемо через це разом", - повідомив президент США у своєму Twitter у ніч на п'ятницю, 2 жовтня (за місцевим часом).

Особистий лікар американського президента Шон Конлі повідомив, що Трамп під час лікування продовжить виконувати свої службові обов'язки. За словами лікаря, і Трамп, і його дружина Меланія почуваються добре після виявлення у них коронавірусу.

Раніше Трамп визнав у інтерв'ю журналістам, що його радниця Гоуп Гікс отримала позитивний результат тесту на коронавірус, передає інформагенція Reuters.

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Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, у вівторок Гікс супроводжувала Трампа під час перельоту президентським літаком у Клівленд для участі в перших теледебатах з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом.

Нагадаємо, Сполучені Штати - найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 2 жовтня в США підтверджено близько 7,28 мільйона випадків заражень коронавірусом. Крім того, майже 208 тисяч людей з COVID-19 померли.

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