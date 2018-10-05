У 2016 році Трамп сплатив 750 доларів податку на прибуток - NYT

Дональд Трамп сплатив у 2016 році, коли боровся за посаду президента США, лише 750 доларів федерального податку на прибуток, повідомило в неділю, 27 вересня, американське видання New York Times. Таку ж суму він сплатив і 2017 року, коли вже перебував на посаді. Загалом він не платив федеральні податки на прибуток 10 з останніх 15-ти років.

Як зауважує агенція AP, цей випадок демонструє те, як мільярдер в США може платити мінімальні або й взагалі жодних податків, значно менше, ніж представники середнього класу. Приблизно половина американців не платять податки на прибуток, переважно через низькі доходи. Втім, пересічний платник податків у країні сплатив у 2017 році приблизно 12 200 доларів податку на прибуток, тобто в 16 разів більше, ніж президент США, пише AP.

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Також, за даними NYT, у перші два роки свого президентства Трамп отримав 73 мільйони доларів доходу за кордоном - у Великобританії, Ірдандії, Філіппінах, Індії та Туреччині. При цьому в 2017 році він сплатив 145 тисяч доларів податків в Індії та 157 тисяч доларів податків у Філіппінах.

Натомість у США Трамп використовував різні способи мінімізації податків. Серед них були податкові знижки на особисті витрати, як-от житло, особистий літак та навіть перукарські послуги, та податкові кредити. Також, починаючи з 2010 року, президент отримав майже 73 мільйони доларів відшкодування податків на прибуток.

На пресконференції в Білому дому в неділю Трамп назвав статтю в New York Times "фейковими новинами" та заявив, що він платив податки, хоч і не надав жодних деталей. Президент також пообіцяв, що оприлюднить усю інформацію про свої податки, але не сказав, коли саме. Схожі обіцянки Трамп давав у 2016 році, але так і не дотримався їх.