 У 2016 році Трамп сплатив 750 доларів податку на прибуток - NYT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2020

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У 2016 році Трамп сплатив 750 доларів податку на прибуток - NYT

Дональд Трамп сплатив у 2016 році лише 750 доларів федерального податку на прибуток, повідомило вилання New York Times. Загалом за останні 15 років Трамп 10 років не платив федеральні податки на прибуток.

Трамп обіцяє оприлюднити інформацію про свої податки, але не каже, коли саме

Трамп укотре обіцяє оприлюднити інформацію про свої податки, але не каже, коли саме

Дональд Трамп сплатив у 2016 році, коли боровся за посаду президента США, лише 750 доларів федерального податку на прибуток, повідомило в неділю, 27 вересня, американське видання New York Times. Таку ж суму він сплатив і 2017 року, коли вже перебував на посаді. Загалом він не платив федеральні податки на прибуток 10 з останніх 15-ти років.

Як зауважує агенція AP, цей випадок демонструє те, як мільярдер в США може платити мінімальні або й взагалі жодних податків, значно менше, ніж представники середнього класу. Приблизно половина американців не платять податки на прибуток, переважно через низькі доходи. Втім, пересічний платник податків у країні сплатив у 2017 році приблизно 12 200 доларів податку на прибуток, тобто в 16 разів більше, ніж президент США, пише AP.

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Також, за даними NYT, у перші два роки свого президентства Трамп отримав 73 мільйони доларів доходу за кордоном - у Великобританії, Ірдандії, Філіппінах, Індії та Туреччині. При цьому в 2017 році він сплатив 145 тисяч доларів податків в Індії та 157 тисяч доларів податків у Філіппінах.

Натомість у США Трамп використовував різні способи мінімізації податків. Серед них були податкові знижки на особисті витрати, як-от житло, особистий літак та навіть перукарські послуги, та податкові кредити. Також, починаючи з 2010 року, президент отримав майже 73 мільйони доларів відшкодування податків на прибуток.

На пресконференції в Білому дому в неділю Трамп назвав статтю в New York Times "фейковими новинами" та заявив, що він платив податки, хоч і не надав жодних деталей. Президент також пообіцяв, що оприлюднить усю інформацію про свої податки, але не сказав, коли саме. Схожі обіцянки Трамп давав у 2016 році, але так і не дотримався їх.

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