 Білий дім: У Дональда Трампа легкі симптоми COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2020

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Білий дім: У Дональда Трампа легкі симптоми COVID-19

Президент США Дональд Трамп має "легкі симптоми" коронавірусної хвороби, стверджує керівник апарату Білого дому. Він висловив оптимізм, що Трампу вдасться швидко одужати.

Дональд і Меланія Трамп, коронавірус

Дональд і Меланія Трамп

Президент США Дональд Трамп має "легкі симптоми" хвороби COVID-19. Про це заявив перед журналістами керівник апарату Білого дому Марк Медоуз у п'ятницю, 2 жовтня.

"Американський народ може бути впевнений, що ми маємо президента, який не лише працює, а й залишатиметься на роботі. Я оптимістичний щодо того, що він одужає дуже швидко", - цитує Медоуза інформагенція Reuters.

Після виявлення коронавірусу в однієї з радниць американського президента Дональда Трампа хворобу підтвердили і в нього самого та його дружини Меланії. Трамп повідомив про "позитивний" результат тесту у своєму Twitter у ніч на 2 жовтня (за місцевим часом).

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Особистий лікар американського президента Шон Конлі повідомляв, що Трамп під час лікування продовжить виконувати свої службові обов'язки. Участь 74-річного Трампа у заходах передвиборчої кампанії призупинено, пише інформагенція dpa. Раніше президент США неодноразово з'являвся на агітаційних заходах без маски. Опоненти критикують Трампа за цей факт і за те, що американський президент у своїх численних заявах применшував небезпеку вірусу та пандемії.

Що буде, якщо Трамп тяжко хворітиме

Якщо Трамп не зможе виконувати обов'язки президента США через перебіг хвороби, тимчасово виконувати ці обов'язки доведеться віцепрезиденту Майку Пенсу. Речник Пенса Девін о'Меллі повідомив на Twitter, що віцепрезидент уже кілька місяців щодня робить тест на коронавірус. За даними dpa, Пенс має негативний результат тесту на COVID-19.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден у п'ятницю теж зробив тест на коронавірус, повідомляє інформагенція AP. Про результат буде відомо пізніше.

Сполучені Штати найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 2 жовтня у США підтверджено близько 7,28 мільйона випадків заражень коронавірусом. Майже 208 тисяч людей із COVID-19 у США померли.

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