Друга хвиля коронавірусу: Париж та Мадрид - на межі нового локдауну

За даними міністра охорони здоров'я Франції Олів'є Верана, Париж підпадає під усі критерії найвищого рівня небезпеки зараження коронавірусом, розроблені у країні. Число нових заражень за добу сягнуло 263 на 100 тисяч жителів - це вище за критичну позначку в 250. Серед літніх людей цей показник становить 105 - так само більше за критичну позначку, визначену на рівні 100.

У Парижі та передмісті, за словами Верана, ситуація останнім часом різко погіршилася. Якщо негативний тренд збережеться і протягом найближчих днів, уряд країни "не матиме іншого вибору", ніж оголосити у місті найвищий рівень небезпеки. Якщо так станеться, від початку наступного тижня усі бари та ресторани Парижа повинні будуть зачинитися, а жителів закликатимуть відмовитися від сімейних святкувань, повідомив Веран: "Ми ще раз перевіримо показники у неділю разом із меркою Парижа та всіма обраними представниками".

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За словами Верана, розвиток епідеміологічної ситуації у багатьох інших французьких містах також викликає занепокоєння. До них належать Лілль, Ліон та Гренобль. Вони незабаром так само ризикують досягти найвищого рівня небезпеки.

Французи хоч і носять маски на вулиці, однак не завжди дотримуються соціальної дистанції

Досі найвищий рівень небезпеки зараження коронавірусом у Франції оголосили лише в заморській території Гваделупі та в Марселі. У портовому місті на півдні Франції, зокрема, зачинилися бари і ресторани, що викликало гучний протест населення. У Парижі ж донині бари повинні зачинятися не пізніше 22 години, довше можуть працювати лише ресторани, утім, продавати алкоголь вони мають право лише до їжі. По всій Франції останнім часом фіксують понад 15 тисяч нових заражень коронавірусом за добу - дещо ниже за рекордні понад 16 тисяч минулого тижня.

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Мадрид - фактично під локдауном

Жорсткі обмеження через епідемію коронавірусної хвороби мають повернутися і до іспанської столиці Мадрида. Центральний уряд Іспанії ухвалив рішення обмежити доступ до міста всупереч позиції регіональної влади. Свобода пересування та соціальні контакти у Мадриді будуть обмежені. Дозволено буде лише пересуватися на роботу, до школи чи магазинів. Тож іспанська столиця може стати першим великим містом у Європі, у якому запровадять майже такі ж жорсткі заходи, які діяли навесні 2020 року - у часи загального локдауну по всій Європі. Набрати чинності нові заходи мають найближчими днями.

Мадридські музеї знову опинилися на порозі закриття

Утім, регіональний уряд Мадрида хоче добитися скасування рішення уряду Іспанії через суд. Там вважають заплановані заходи непропорційно жорсткими з огляду на епідеміологічну ситуацію в місті.

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Мадрид став осередком спалаху коронавірусу в Західній Європі. Місто з показником 850 заражень на 100 тисяч населення є сумним лідером серед усіх країн Європі. Одна п'ята всіх тестів на коронавірус там має позитивний результат. У відділеннях інтенсивної терапії міста понад 40 відсотків пацієнтів - хворі на COVID-19. Кілька районів іспанської столиці вже перебувають під карантином.

Франція та Іспанія належать до групи країн, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19 у Європі. Кількість померлих від чи з коронавірусом у кожній із них становить близько 32 тисяч осіб.