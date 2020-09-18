 У Мадриді протестують проти локдауну в бідних районах міста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2020

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Новини

У Мадриді протестують проти локдауну в бідних районах міста

З понеділка в регіоні Мадрид мають запровадити обмежувальні заходи, які торкнуться близько 850 тисяч людей, котрі переважно проживають у бідних районах. Тисячі людей вийшли на протест проти обмежень.

Тисячі людей протестували проти локдауну в окремих районах Мадрида

Тисячі людей протестували проти локдауну в окремих районах Мадрида

У Мадриді в неділю, 20 вересня, тисячі людей вийшли на демонстрацію проти запровадження локдауну в бідних кварталах міста, де зростає число інфікованих коронавірусом. Протестувальники вважають обмежувальні заходи, які мають набрати чинності з понеділка, 21 вересня, несправедливими і дискримінаційними.

Учасники акції несли плакати із надписами "Наші райони - не гетто", "Більше лікарів та більше відстеження контактів - ні сегрегації", "Ви нас підвели, а тепер замикаєте", передає агенція dpa. Також вони вимагали відставки голови уряду регіону Мадрид Ісабель Діас Аюсо.

Учасники акції протесту в Мадриді

Учасники акції протесту в Мадриді

Передбачається, що суворі обмежувальні заходи будуть запроваджені в 37 районах Мадрида та сімох муніципалітетах поблизу міста. Вони торкнуться 850 тисяч людей з близько 6,6 мільйона мешканців регіону. Залишити чи потрапити в ці райони можна буде лише з важливих причин, наприклад, для роботи, навчання або відвідування лікаря.

Схожі обмеження також діють в інших частинах Іспанії, наприклад, в столиці острова Майорка Пальмі. Критики запровадження локдаунів наголошують, що такі обмеження майже завжди впливають на найбідніші житлові райони.

Протестувальники виступають проти жорстких обмежень в бідних районах Мадрида

Протестувальники виступають проти жорстких обмежень в бідних районах Мадрида

У постраждалих районах Мадрида кількість нових заражених коронавірусом перевищує 1 000 осіб на 100 тисяч жителів протягом 14 днів. У понеділок Ісабель Діас Аюсо має зустрітися з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом, щоб обговорити, як центральний уряд може допомогти Мадриду в боротьбі з пандемією.

За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 20 вересня в Іспанії виявлено 640 тисяч випадків інфікування коронавірусом, від хвороби померло 39 495 людей.

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