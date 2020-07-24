Коронавірус: в Іспанії посилюють карантинні обмеження

Через суттєве збільшення добової кількості заражень коронавірусом Іспанія вдається до посилення обмежувальних заходів. Так, у Каталонії забороняються приватні зустрічі понад десятьох людей. В регіоні Мурсія відтепер забороняється зустрічатись у кількості понад шестеро, якщо люди не мешкають в одному домогосподарстві.

В столиці Іспанії міська влада попросила мешканців уникати будь-яких соціальних контактів, які не є необхідними. Влада на Балеарських островах та на популярному курортному острові Майорка попередила, що наближається друга хвиля коронавірусу.

Очікується, що з початком нового навчального року та поверненням багатьох працівників з відпусток ситуація погіршиться ще більше. Багато батьків переймаються, що випадки інфікування в школах можуть провокувати запровадження карантину для дітей та їхніх рідних.

"Ситуація вже не стабільна, цифри постійно збільшуються", - заявив глава каталонського уряду Кім Торра. Він заявив, що число учнів в каталонських класах має бути зменшено. Окрім того, в навчальних закладах мають провести 500 тисяч тестів на коронавірус. Проблемою є нестача вчителів та приміщень для навчання.

Число інфікованих коронавірусом в Іспанії останнім часом суттєво зростає. За останні кілька днів було виявлено понад три тисячі нових випадки зараження. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 24 серпня в Іспанії коронавірусом інфікувались понад 386 тисяч людей, померли від COVID-19 28,8 тисячі осіб.