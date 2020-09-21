У Мадриді знову запровадили локдаун в окремих районах

В окремих кварталах Мадрида та у передмісті у понеділок, 21 вересня, набули чинності нові суворі карантинні обмеження. Ці протиепідемічні заходи триватимуть протягом двох тижнів і стосуватимуться близько 850 тисяч осіб у переважно бідних районах на півдні міста і в передмістях, передає інформагенція AFP.

Згідно з запровадженими обмеженнями, жителям цих районів міста й передмістя іспанської столиці більше не дозволятиметься залишати ці райони. Виняток зроблено тільки для поїздок на роботу, до лікаря і до школи. Крім того, влада звернулася до людей в зазначених районах з проханням залишатися вдома більшу частину часу.

Також закрито парки. Магазини, бари та ресторани, хоч і можуть працювати, але кількість клієнтів і покупців має скоротитися вдвічі. Знизили й верхню допустиму кількість людей для зустрічей з десяти до шести осіб - це правило чинне для всього регіону.

Оскільки ці заходи зачіпають головним чином густонаселені райони і райони з низьким рівнем доходу, напередодні в деяких з цих районів пройшли масштабні протести.

У деяких з районів, де запроваджені обмеження, упродовж останніх двох тижнів було зафіксовано більше тисячі нових випадків інфікування на сто тисяч населення. Це вп'ятеро більше ніж у середньому по країні.

Численні нові випадки зараження коронавірусом у Мадриді неабияк непокоять уряд Іспанії, адже столиця є важливим транспортним вузлом. Тож є побоювання, що друга хвиля епідемії COVID-19 може поширитися з Мадрида на всю Іспанію. Водночас повторне запровадження загального локдауну в усій країні може призвести до руйнівних економічних наслідків, адже економіка країни ще не оговталася від першого локдауну, що тривав до червня.

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Іспанія, в якій з початку пандемії зафіксовано понад 600 тисяч випадків заражень і більше 30 тисяч смертей, є однією з країн Європи, що найбільше постраждали від пандемії.