Коронавірус: Трамп розповів про своє самопочуття

Президент США Дональд Трамп, який нині лікується від коронавірусу, ввечері в суботу, 3 жовтня, опублікував відео, в якому заявив, що почувається набагато краще, ніж днем ​​раніше, коли його доставили до військового шпиталю Walter Reed. "Гадаю, що скоро повернуся і ми завершимо виборчу кампанію в тій же манері, як ми її розпочали і як ми її проводили", - сказав Трамп.

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За словами американського лідера, у нього не було іншого вибору, окрім як піддатися ризику зараження коронавірусом, перебуваючи "на передовій". "Я не можу сидіти в безпеці, закрившись в кімнаті в найвищому поверсі Білого дому", - зазначив Трамп і додав, що жоден великий лідер цього не робив.

Крім того, Трамп подякував персоналові госпіталю Walter Reed, назвавши його "мабуть, найкращим у світі", і повідомив, що медики працюють над тим, щоб він міг повністю відновитися. Наступні кілька днів у лікарні повинні стати для нього вирішальними, зазначив Трамп. Крім того, він повідомив, що його дружина Меланія почувається "дуже добре". "Але вона дещо молодша, ніж я", - додав Трамп.

"Істотний прогрес"

Тим часом лікар Білого дому Шон Конлі розповів журналістам у ніч на неділю, 4 жовтня, що ще досі є підстави для занепокоєння щодо ризиків для Трампа. І це - попри "істотний прогрес" у процесі одужання. Конлі визнав, що лікарі "обережно оптимістично" оцінюють шанси Трампа на одужання, цитує інформагенція dpa.

Сам Трамп почувається добре, не має високої температури й не користується кисневою маскою, додав Конлі. У суботу президент працював і міг без проблем пересуватися в своєму помешканні в шпиталі, зазначив Конлі.

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Раніше глава апарату Білого дому Марк Медоуз розповів, що симптоми Трампа, як і раніше, "викликають серйозне занепокоєння". "Показники президента за останні 24 години викликали серйозну стурбованість, і наступні 48 годин стануть вирішальними в плані його лікування", - сказав Медоуз журналістам на брифінгу перед госпіталем. "Ми й досі не перебуваємо на шляху повного одужання", - додав Медоуз, якого цитує видання The New York Times.

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Так само в ефірі телеканалу Fox News Медоуз визнав, що спочатку перебіг захворювання в Трампа був не таким безпроблемним, як досі повідомлялося. Зокрема він вказав на те, що у Трампа різко знизився рівень насичення крові киснем, тож коли президент перебував у Білому домі, йому довелося користуватися кисневою маскою.

Як повідомлялося, лікарі шпиталю, де лікується Трамп, прописали йому препарат Remdesivir. Його лікар повідомив, що президенту США також провели експериментальне лікування за допомогою антитіл препаратом від Regeneron Pharmaceuticals, який ще перебуває на стадії випробувань.

Дружина президента США Меланія Трамп перебуває на карантині в Білому домі.

Про те, що подружжя Трамп інфікувалося коронавірусом, стало відомо 2 жовтня.