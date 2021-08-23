США почали виведення військових з аеропорту Кабула

Пентагон повідомив у суботу, 28 серпня, про початок виведення американських військових з аеропорту Кабула. Після того як владу в Афганістані захопили таліби, президент США Джо Байден відправив у район аеропорту тисячі американських військових для допомоги в евакуації. У розпал операції там перебували близько 5800 американських військовослужбовців. Міжнародна операція з евакуації має завершитися 31 серпня.

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Інформагенція Reuters з посиланням на джерела в уряді США повідомила, що в аеропорту залишилося менше чотирьох тисяч американських військовослужбовців. Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що виведення розпочалося, але не уточнив, скільки військових перебувають на даний час в районі аеропорту.

У Пентагоні також кажуть про зростання побоювань щодо нових терактів на території кабульського аеропорту. Нагадаємо, напад терориста-смертника кілька днів тому забрав життя 13 військових США.

Тим часом в Афганістані досі перебувають близько 350 американських громадян, які прагнуть залишити країну, повідомив представник Державного департаменту США. З 14 серпня з Афганістану евакуювали близько 5400 громадян США. Загалом з початку евакуації США та союзники вивезли через аеропорт Кабула понад 117 тисяч людей.