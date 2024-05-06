Байден може вийти з передвиборчих перегонів - ЗМІ

Байден може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь дружини Барака Обами - Мішель Обами. Америкою вже тривалий час ходять чутки про це, пише німецьке видання Der Spiegel.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден може вже за кілька місяців оголосити свій вихід з передвиборчих перегонів і запропонувати замість себе кандидатуру дружини експрезидента США Барака Обами - Мішель Обами. Відповідну заяву Байден може оприлюднити вже у серпні під час запланованого з'їзду Демократичної партії. Імовірність такого розвитку подій описав німецький тижневик Der Spiegel у матеріалі, оприлюдненому в неділю, 5 травня. Журналісти видання зокрема стверджують, що останнім часом країною вперто ходять відповідні чутки.

"Уже кілька місяців ходять чутки про те, що колишня Перша леді може висунути свою кандидатуру, що в серпні Джо Байден на з'їзді Демократичної партії зробить широкий жест, оголосивши свою відставку та запропонувавши Мішель Обаму на своє місце", - пише тижневик.

Мішель Обама заявляла підтримку Байдену і Харріс

Показово, що нещодавно один з американських таблоїдів оприлюднив матеріал, у якому стверджувалося, що подружжя Барака й Мішель Обами нібито закликали Байдена не висувати свою кандидатуру на цьогорічних виборах. Однак згодом з боку колишньої Першої леді пролунало спростування - речниця Мішель Обами запевнила, що та цілковито підтримує кампанію Байдена і його віцепрезидентки Камали Харріс. Та це не зупинило подальшого поширення чуток щодо можливого вступу Мішель Обами в передвиборчі перегони.

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Ще одним фактором, який згадують журналісти Der Spiegel, є те, що нині букмекерські контори в США вважають Мішель Обаму однією із найперспективніших серед усіх кандидаток і кандидатів на президентських виборах у листопаді.

Американці вважають вік Байдена проблемою

А результати нещодавніх опитувань лише посилюють відповідні спекуляції. Адже виявилося, що дві третини опитаних американців вважають 81-річного Байдена занадто літнім, щоб довірити йому повноваження ще чотири роки керувати наймогутнішою країною у світі. Однак багато хто так само "із жахом" відсахується від кандидата республіканців Дональда Трампа, визнає видання. Річ у тім, що Трамп лише на чотири роки молодший за Байдена й на додачу має низку судових справ, порушених проти нього.

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"На перший погляд, Мішель Обама здається протилежністю обом літнім чоловікам (Байдену та Трампу. - Ред.) - жінка, котра не дозволила отруїти себе колотнечею й цинізмом політичного світу і попри восьмирічне перебування в Білому домі зберегла відкритість, що ледь не обеззброює", - пишуть автори статті Der Spiegel.

Мішель Обама не цікавиться політикою?

Утім, автори матеріалу визнають, що Мішель Обама вважає політику брудною справою, від якої краще триматися якомога далі, про що вона написала в одній зі своїх автобіографічних публікацій. Крім того, торік дружина експрезидента визнала під час токшоу, що "ніколи не цікавилася політикою". Тож, не виключено, що колишня Перша леді саме тому й популярна, що тримається осторонь політики, зокрема цілком конкретних політичних питань.

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"Не відомо, що вона думає про війну в Україні або про боротьбу з інфляцією. Натомість вона пише про те, що воліла б, щоб її доньки не квапилися з (романтичними. - Ред.) знайомствами та трималися якомога далі від чоловіків, котрі проти того, щоб вони будували кар'єру", - зазначає Der Spiegel.