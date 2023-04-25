Байден - хороший вибір тільки для дуелі з Трампом

Джо Байден - один із тих великих політиків у США, які твердо стоять на боці НАТО. Однак, чи зможе він виграти вибори в якогось іншого суперника, крім Дональда Трампа, - під питанням, пише Інес Поль.

Президенти США охоче називають себе наймогутнішими у світі чоловіками (жінок на цій посаді ще не було). Крім питання про те, чи справді Сполучені Штати все ще є найвпливовішою державою на планеті у світлі їхнього суперництва з Китаєм, влада американського президента у власній країні досить обмежена.

Президент США Джо Байден Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Щоб досягти сталого політичного успіху, президент має знайти шляхи для досягнення компромісів з опозицією в рамках двопартійної політичної системи - це єдиний спосіб ухвалення законів Конгресом. В іншому випадку президент може підписати безліч указів, але вони можуть бути знищені одним підписом його наступника в Білому домі - як це сталося, наприклад, з Паризькою угодою щодо клімату після обрання Дональда Трампа.

Читайте також: Коментар: Росія та Китай - нерівне партнерство

Перший термін Байдена - історія успіху

У контексті нинішніх деструктивних політичних настроїв перший термін перебування Джо Байдена на посаді президента США є історією успіху з внутрішньополітичної точки зору. Навіть якщо багато чого, зробленого Байденом, видається для лівого, прогресивного крила його Демократичної партії недостатнім, він досяг початку реалізації важливих інфраструктурних проєктів, які приноситимуть користь його країні ще багато десятиліть.

Інес Поль

Під гаслом боротьби з інфляцією він також досяг і затвердження пакета заходів щодо підтримки американської економіки, який, до речі, має протекціоністські риси і значною мірою відрізняється від доктрини "Америка передусім" епохи Трампа. Зрештою, в заслугу Байдену можна поставити і те, що ліки стають дешевшими для мільйонів американців.

Нинішньому президентові вдавалося дотримуватись і власної зовнішньополітичної лінії: масштабна фінансова підтримка України з бюджету США також його заслуга. З початку вторгнення (Росії в Україну. - Ред.) Сполучені Штати направили 71 мільярд доларів для відбиття російської агресії. Джо Байден, як видно з його переконливої прихильності до України та НАТО, є одним із останніх великих політиків, відданих ідеї трансатлантичного союзу. Тому його переобрання було б доброю новиною для Німеччини, Європи та всього західного альянсу, особливо під час війни на європейському континенті.

Читайте також:Коментар: Зеленський та Байден - об'єднані проти російської агресії

Камала Харріс - слабка віцепрезидентка

Але чи зможе нині 80-річний Байден, вже зараз найстарший президент у новітній історії США, ще раз впоратися з цим завданням? Особливо з Камалою Харріс в якості "другого номера". Не дуже популярна демократка має швидко замінити Байдена, якщо трапиться найгірше. Тож на цих виборах вирішуватиметься і питання про неї як можливу заміну президента.

Якщо вірити поточним соцопитуванням, Байден має реальний шанс на перемогу лише у тому разі, якщо Дональд Трамп виграє праймеріз у Республіканській партії і буде суперником нинішнього господаря Білого дому в листопаді 2024 року. Як і на минулих виборах, Байден - з його надійністю та досвідом - для багатьох американців за такого розкладу просто є меншим злом.

Але навіть якщо Трамп нині, за даними багатьох опитувань, лідирує серед республіканців, його висування у президенти від цієї партії зовсім не є повністю гарантованим. Адже є судові процеси, що продовжуються, і можливі розгляди за звинуваченням Трампа в шахрайстві, ухиленні від сплати податків і підбурювання до заколоту. І є, особливо у бізнес-середовищі Америки, небажання надавати довіру тому, хто, як жоден інший президент США до того, привів країну на межу державного перевороту.

Інші кандидати-республіканці поки що "розминаються". Колишня постійна представниця США в ООН Ніккі Хейлі вже оголосила про висунення своєї кандидатури. Є ультраконсервативний губернатор Флориди Рон Десантіс. І Тім Скотт, сенатор від Південної Кароліни - у нього зараз щонайменше дуже хороші шанси. Більш ніж сумнівно, що Байден, зможе вистояти проти цього нового покоління в виснажливій виборчій кампанії і в ході теледебатів, які вимагають віддачі всіх сил.

Читайте також:Коментар: Американська демократія таки жива

Сподіватися на те, що республіканці висунуть Трампа, небезпечно

Для демократів ставка на Дональда Трампа як суперника на виборах є небезпечною авантюрою. Цілком можливо, що цього разу вони втратять Білий дім, бо переоцінюють Трампа.

Безперечно, Джо Байден зробив велику послугу США. Не тільки тому, що зміг запобігти другому президентському терміну Дональда Трампа, але й тому, що завдяки своєму досвіду зміг реалізувати проєкти, які справді просунуть США вперед. Так, своїм планом інвестицій в інфраструктуру Байден досяг більш значних змін, ніж від нього очікували навіть його прихильники.

Але політика несправедлива. І Байден був би далеко не першим діячем, з успіхів якого політичну вигоду матимуть лише його наступники. Той факт, що демократи знову роблять ставку на Байдена, щоб у будь-якому разі завадити Трампу (перемогти на виборах. - Ред.), показує, наскільки великий страх перед останнім. У будь-якому разі, для міжнародної політики така ставка на Байдена - майже шляхетний жест.

Автор: Інес Поль, кореспондентка DW у США

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

Дивіться також: