Суд у США висунув Трампу звинувачення за 34 пунктами

Суд Мангеттена в Нью-Йорку висунув обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу за 34 епізодами фальсифікації ділових документів і злочинної змови. На засіданні у вівторок, 4 квітня, Трамп відмовився визнати провину.

Це перший випадок в історії США, коли проти колишнього глави держави висунуті кримінальні обвинувачення. Експрезидент Сполучених Штатів провів у суді близько двох годин, формально перебуваючи під арештом, після чого залишив будівлю.

За версією слідства, у період із серпня 2015 року до грудня 2017-го Трамп "організував спільно з іншими особами схему, щоб вплинути на президентські вибори 2016 року шляхом виявлення та "викупу" негативної інформації про нього з метою запобігання її публікації та отримання вигоди для електоральних перспектив". При цьому Трамп намагався приховати ці дії, "зробивши десятки неправдивих записів у діловій документації".

Справа Стормі Деніелс

Один із центральних епізодів звинувачень на адресу Трампа - так звана справа порноакторки Стормі Деніелс. Згідно з обвинувальним висновком, незадовго до президентських виборів Деніелс заплатили 130 тисяч доларів, аби вона не розповідала про інтимний зв'язок із Трампом.

Сам Трамп називає висунуті звинувачення "політичним переслідуванням" у зв'язку з його планами висуватися на президентські вибори 2024 року. Очікується, що наступного разу він постане перед судом 4 грудня. До цього відбудуться засідання, на яких розглянуть клопотання захисту експрезидента.

Трампу може загрожувати до чотирьох років в'язниці, оцінив у бесіді з DW колишній спецагент Федерального бюро розслідувань (ФБР), фахівець з протидії шахрайству та фінансовим злочинам Девід Шапіро.

Інші розслідування проти Трампа

Проти Трампа також порушені кілька кримінальних проваджень щодо можливих правопорушень до, під час і після його перебування на посаді президента США, які ставлять під загрозу його нову передвиборну кампіню, зазначає агентство Reuters.

Розслідування, зокрема, ведуться у Джорджії щодо спроб експрезидента скасувати його поразку на виборах в 2020 році у цьому штаті, щодо його

поводження з секретними документами, а також щодо його можливої причетності до

нападу на Капітолій у січні 2021 року.

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