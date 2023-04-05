  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Дональд Трамп у залі суду
Трамп у залі судуФото: Timothy A. Clary/Pool Photo/AP/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Суд у США висунув Трампу звинувачення за 34 пунктами

Ілля Коваль | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Вперше в історії президенту США висунули кримінальні обвинувачення. Трампа звинувачують в фальсифікації документів, щоб приховати спроби "купити мовчання", зокрема, порноакторки.

https://p.dw.com/p/4Phgn

Суд Мангеттена в Нью-Йорку висунув обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу за 34 епізодами фальсифікації ділових документів і злочинної змови. На засіданні у вівторок, 4 квітня, Трамп відмовився визнати провину.

Це перший випадок в історії США, коли проти колишнього глави держави висунуті кримінальні обвинувачення. Експрезидент Сполучених Штатів провів у суді близько двох годин, формально перебуваючи під арештом, після чого залишив будівлю.

За версією слідства, у період із серпня 2015 року до грудня 2017-го Трамп "організував спільно з іншими особами схему, щоб вплинути на президентські вибори 2016 року шляхом виявлення та "викупу" негативної інформації про нього з метою запобігання її публікації та отримання вигоди для електоральних перспектив". При цьому Трамп намагався приховати ці дії, "зробивши десятки неправдивих записів у діловій документації".

Справа Стормі Деніелс

Один із центральних епізодів звинувачень на адресу Трампа - так звана справа порноакторки Стормі Деніелс. Згідно з обвинувальним висновком, незадовго до президентських виборів Деніелс заплатили 130 тисяч доларів, аби вона не розповідала про інтимний зв'язок із Трампом.

Сам Трамп називає висунуті звинувачення "політичним переслідуванням" у зв'язку з його планами висуватися на президентські вибори 2024 року. Очікується, що наступного разу він постане перед судом 4 грудня. До цього відбудуться засідання, на яких розглянуть клопотання захисту експрезидента.

Трампу може загрожувати до чотирьох років в'язниці, оцінив у бесіді з DW колишній спецагент Федерального бюро розслідувань (ФБР), фахівець з протидії шахрайству та фінансовим злочинам Девід Шапіро.

Інші розслідування проти Трампа

Проти Трампа також порушені кілька кримінальних проваджень щодо можливих правопорушень до, під час і після його перебування на посаді президента США, які ставлять під загрозу його нову передвиборну кампіню, зазначає агентство Reuters.

Розслідування, зокрема, ведуться у Джорджії щодо спроб експрезидента скасувати його поразку на виборах в 2020 році у цьому штаті, щодо  його 
поводження з секретними документами, а також щодо його можливої причетності до 

нападу на Капітолій у січні 2021 року.

Читайте також: Де і чому Трамп потрапляв у фокус американського правосуддя

Фукуяма: Україна має поспішати, поки Путіну не допоміг Трамп

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Колишній президент США Дональд Трамп

Трамп програв суд у справі про зберігання таємних документів

Трамп програв суд у справі про зберігання таємних документів

Апеляційний суд в Атланті визнав, що обшук у резиденції експрезидента США Мар-а-Лаго не був порушенням його прав.
Політика2 грудня 2022 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Борис Єльцин і Білл Клінтон

Клінтон шкодує, що змусив Київ відмовитися від ядерної зброї

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

"Я виїхала, а діти - ні": як військові евакуюють з Бахмута

"Я виїхала, а діти - ні": як військові евакуюють з Бахмута

Конфлікти17 год. тому04:08 хв.
На фінсько-російському кордоні

НАТО: Фінляндія посилює північний фланг Альянсу

НАТО: Фінляндія посилює північний фланг Альянсу

Політика20 год. тому
ОПЕК+ від травня ще більше знизить видобуток нафти

ОПЕК+ скорочує видобуток. Це підтримка Росії та виклик США

ОПЕК+ скорочує видобуток. Це підтримка Росії та виклик США

Економіка21 год. тому
Дональд Трамп на передвиборчому заході у Техасі, 25 березня 2023 року

Де і чому Трамп потрапляв у фокус американського правосуддя

Де і чому Трамп потрапляв у фокус американського правосуддя

Політика23 год. тому
Ein Jahr Krieg in der Ukraine - Butscha

Розшук вбивць цивільних на Київщині: скількох покарано?

Розшук вбивць цивільних на Київщині: скількох покарано?

Закон і право24 год. тому10:24 хв.
Ядерний вибух над океаном, фотоколаж

Ядерна зброя - захист чи загроза? Дилема Німеччини

Ядерна зброя - захист чи загроза? Дилема Німеччини

Політика4 квітня 2023 р.
На головну сторінку