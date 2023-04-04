Суд над Трампом пройде без ЗМІ

Очікується, що експрезидентові США Дональду Трампу висунуть понад 30 обвинувачень. Низка з них стосується шахрайських дій у бізнесі.

Верховний суд Нью-Йорка відхилив запит ЗМІ на проведення прямої трансляції засідання в справі колишнього президента США Дональда Трампа. Про це у вівторок, 4 квітня, повідомляє телеканал CNN.

Проти камер у залі суду виступила команда юристів Трампа, заявивши, що це створить "циркову" атмосферу. Водночас суддя дозволив п'ятьом фотографам зробити знімки на початку розгляду справи.

Раніше Трамп заявив, що в суді йому висунуть обвинувачення за 33 пунктами. Низка з них стосується шахрайських дій у бізнесі. Усі вони перекваліфіковані окружним прокурором Мангеттена у кримінальні. Якщо так і трапиться, це буде перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президентові висунуть кримінальні обвинувачення.

30 березня журі присяжних у суді Нью-Йорка проголосувало за обвинувачення Трампу в справі Стормі Деніелс - виплату напередодні виборів 2016 року 130 тисяч доларів порноакторці за мовчання про сексуальний зв'язок з ним. Трамп назвав вердикт присяжних "політичним переслідуванням".

Очікується, що після засідання суду сьогодні ввечері Трамп повернеться до свого маєтку у Флориді та виступить там із промовою.

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