Де і чому Трамп потрапляв у фокус американського правосуддя

Дональд Трамп – перший в історії президент США, щодо якого суд розпочне кримінальну справу. Причина - обставини виплати грошей порноакторці за мовчання. Та це не єдиний епізод, коли Трамп мав проблеми із законом.

Вперше в історії США у вівторок, 4 квітня, у суді оголосять звинувачення експрезиденту країни. Йдеться про обставини виплати грошей порноакторці Стормі Деніелс за мовчання та ймовірне порушення Дональдом Трампом законодавства про фінансування виборчих кампаній. Як випливає з матеріалів справи, перед президентськими виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс з ним, що стався десять років тому. Якщо експрезидента визнають винним, йому загрожує до чотирьох років ув'язнення.

Однак, на думку політолога Девіда Данна з Бірмінгемського університету, інші судові розгляди, які загрожують Трампу, ще серйозніші. "Хоча це перша справа, яка дійшла до суду, у певному сенсі вона маргінальна і найменш значуща", - пояснив Данн DW. За його словами, ймовірніше, що Трамп отримає тюремний термін, якщо буде доведено, що він у штаті Джорджія намагався втрутитися в хід президентських виборів і, можливо, підтримував штурм будівлі Капітолію 6 січня 2021 року своїми прихильниками, незадоволеними підсумками голосування.

Політолог виходить з того, що "ми частіше бачитимемо Трампа (у судах - Ред.)". DW зібрала перелік випадків, коли колишній президент США мав проблеми із законом.

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Справа про втручання у вибори у штаті Джорджія

Перерахунок голосів на виборах у Джорджії так і не дав перемоги Трампу Фото: Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution/AP/picture alliance

"Знайдіть мені 11 780 голосів". Існує навіть аудіозапис сумнозвісної телефонної розмови, яку Трамп після президентських виборів у листопаді 2020 року провів із секретарем штату Джорджія Бредом Раффенспергером, який був головою виборчої комісії штату. Кандидат від Демократичної партії Джо Байден переміг тоді у Джорджії з мінімальною перевагою, і Раффенспергер мав вирушити на пошуки кількох тисяч голосів, щоб змінити результат на користь республіканця-Трампа.

Наразі органи юстиції проводять розслідування щодо змови у зв'язку з ймовірною фальсифікацією виборів та втручанням у вибори у Джорджії - тобто з'ясовують, чи винен Трамп у маніпуляціях після голосування. Так зване Велике журі (колегія присяжних) рекомендує висунути Трампу обвинувачення за кількома епізодами. Рішення про хід справи тепер ухвалюватиме прокурор Фанні Вілліс.

Захоплення Капітолія

6 січня 2021 року - один із чорних днів в історії США: тоді сотні радикально налаштованих прихильників Трампа увірвалися до будівлі Капітолія, під час цього загинули п'ятеро людей. Наприкінці 2022 року комісія Палати представників, яка розслідувала ці події, представила свій остаточний звіт. У ньому було одностайно рекомендовано мін'юсту провести розслідування щодо експрезидента за чотирма пунктами: перешкоджання офіційному розгляду, змова з метою шахрайства щодо федерального уряду, змова з метою надання неправдивих свідчень та пособництво, підбурювання, допомога, сприяння або підтримка заколоту.

Незадовго до штурму Капітолія Трамп звернувся до своїх прихильників Фото: John Minchillo/AP/picture alliance

Відтоді Джек Сміт, спецпрокурор, призначений мін'юстом, перевіряє, чи відповідальний Трамп за напад на будинок Конгресу США. Напередодні його захоплення Трамп закликав своїх прихильників йти на Капітолій і боротися "з усіх сил".

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Секретні документи з Білого дому

Для багатьох політичних спостерігачів, зокрема Девіда Данна з Бірмінгемського університету, урядові документи, виявлені в маєтку Трампа в Мір-а-Лаго, є в майбутньому однією з найбільших загроз для свободи експрезидента.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) під час рейду в серпні 2022 року вилучило численні документи, які він забрав із собою у свій маєток у Флориді, коли залишав Білий дім, зокрема, документи з найвищим рівнем таємності. Насправді Трамп мав передати ці документи до Національного архіву після закінчення терміну його повноважень.

У цьому випадку спецпрокурор Сміт знову має вирішити, чи порушив своїми діями Трамп три положення закону: йдеться про незаконне вилучення та зберігання документів, незаконне приховування їх та перешкоджання правосуддю. Експрезидента можуть звинуватити у порушенні закону про шпигунство, який встановлює суворі вимоги до зберігання урядових документів.

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Нью-Йоркська імперія нерухомості

Секретні документи, виявлені ФБР у будинку Трампа, 30 серпня 2022 року Фото: Department of Justice/AP Photo/picture alliance

У Нью-Йорку, рідному місті Трампа, звинувачення у передачі неправдивої інформації кредиторам та страховикам щодо вартості нерухомості висунуті не лише самому експрезиденту, а й трьом його дітям (Дональду-молодшому, Іванці та Еріку) та сімейній холдинговій компанії Trump Organization. Але це цивільний позов - Трампу та його дітям не загрожує кримінальне покарання. На них може бути лише накладений великий штраф - до 250 мільйонів доларів.

У цьому випадку генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс розслідує багаторічний обман податкових органів, банків та страхових компаній. Для отримання дешевших банківських кредитів та страхових внесків вартість нерухомості родинного бізнесу Трампів нібито роками завищувалася, у деяких випадках - на сотні мільйонів доларів. У січні Trump Organization у рамках іншого кримінального процесу вже була оштрафована на 1,6 мільйона доларів за ухилення від сплати податків.

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Звинувачення у сексуальному насильстві

Джин Керролл Фото: Alec Tabak/New York Daily News/picture alliance

Декілька жінок у минулому звинувачували Дональда Трампа в сексуальних домаганнях та насильстві. А журналістка та письменниця Джин Керролл у 2019 році звинуватила експрезидента в тому, що він нібито зґвалтував її у 1990-х роках в одному з розкішних універмагів Нью-Йорка. Сам Трамп рішуче відкинув усі звинувачення, наголосивши, що не зустрічав Керролл, і припустивши, що з допомогою нападу на нього та намагалася продати свою нову книгу.

У відповідь Керролл, якій зараз 79 років, подала до суду на Трампа за завдану її репутації шкоду. Дональда Трампа допитали у цій справі в жовтні 2022 року. Керролл просила порівняти зразок ДНК Трампа з генетичним матеріалом на її сукні. Федеральний апеляційний суд повинен вирішити, чи має у цьому випадку Трамп право на імунітет.

А в листопаді 2022 року (після набрання чинності законом, який дозволив жертвам сексуального насильства звертатися до суду у зв'язку зі злочинами, скоєними десятиліття тому) Керролл подала новий позов, у якому стверджує, що Трамп завдав їй побоїв під час насильницьких дій сексуального характеру та що він зганьбив її, заперечуючи факт скоєння злочину.