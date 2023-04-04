Де і чому Трамп потрапляв у фокус американського правосуддя
Олівер Піпер
23 хв. тому
Дональд Трамп – перший в історії президент США, щодо якого суд розпочне кримінальну справу. Причина - обставини виплати грошей порноакторці за мовчання. Та це не єдиний епізод, коли Трамп мав проблеми із законом.
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Вперше в історії США у вівторок, 4 квітня, у суді оголосять звинувачення експрезиденту країни. Йдеться про обставини виплати грошей порноакторці Стормі Деніелс за мовчання та ймовірне порушення Дональдом Трампом законодавства про фінансування виборчих кампаній. Як випливає з матеріалів справи, перед президентськими виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс з ним, що стався десять років тому. Якщо експрезидента визнають винним, йому загрожує до чотирьох років ув'язнення.
Однак, на думку політолога Девіда Данна з Бірмінгемського університету, інші судові розгляди, які загрожують Трампу, ще серйозніші. "Хоча це перша справа, яка дійшла до суду, у певному сенсі вона маргінальна і найменш значуща", - пояснив Данн DW. За його словами, ймовірніше, що Трамп отримає тюремний термін, якщо буде доведено, що він у штаті Джорджія намагався втрутитися в хід президентських виборів і, можливо, підтримував штурм будівлі Капітолію 6 січня 2021 року своїми прихильниками, незадоволеними підсумками голосування.
Політолог виходить з того, що "ми частіше бачитимемо Трампа (у судах - Ред.)". DW зібрала перелік випадків, коли колишній президент США мав проблеми із законом.
"Знайдіть мені 11 780 голосів". Існує навіть аудіозапис сумнозвісної телефонної розмови, яку Трамп після президентських виборів у листопаді 2020 року провів із секретарем штату Джорджія Бредом Раффенспергером, який був головою виборчої комісії штату. Кандидат від Демократичної партії Джо Байден переміг тоді у Джорджії з мінімальною перевагою, і Раффенспергер мав вирушити на пошуки кількох тисяч голосів, щоб змінити результат на користь республіканця-Трампа.
Наразі органи юстиції проводять розслідування щодо змови у зв'язку з ймовірною фальсифікацією виборів та втручанням у вибори у Джорджії - тобто з'ясовують, чи винен Трамп у маніпуляціях після голосування. Так зване Велике журі (колегія присяжних) рекомендує висунути Трампу обвинувачення за кількома епізодами. Рішення про хід справи тепер ухвалюватиме прокурор Фанні Вілліс.
Захоплення Капітолія
6 січня 2021 року - один із чорних днів в історії США: тоді сотні радикально налаштованих прихильників Трампа увірвалися до будівлі Капітолія, під час цього загинули п'ятеро людей. Наприкінці 2022 року комісія Палати представників, яка розслідувала ці події, представила свій остаточний звіт. У ньому було одностайно рекомендовано мін'юсту провести розслідування щодо експрезидента за чотирма пунктами: перешкоджання офіційному розгляду, змова з метою шахрайства щодо федерального уряду, змова з метою надання неправдивих свідчень та пособництво, підбурювання, допомога, сприяння або підтримка заколоту.
Відтоді Джек Сміт, спецпрокурор, призначений мін'юстом, перевіряє, чи відповідальний Трамп за напад на будинок Конгресу США. Напередодні його захоплення Трамп закликав своїх прихильників йти на Капітолій і боротися "з усіх сил".
Для багатьох політичних спостерігачів, зокрема Девіда Данна з Бірмінгемського університету, урядові документи, виявлені в маєтку Трампа в Мір-а-Лаго, є в майбутньому однією з найбільших загроз для свободи експрезидента.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) під час рейду в серпні 2022 року вилучило численні документи, які він забрав із собою у свій маєток у Флориді, коли залишав Білий дім, зокрема, документи з найвищим рівнем таємності. Насправді Трамп мав передати ці документи до Національного архіву після закінчення терміну його повноважень.
У цьому випадку спецпрокурор Сміт знову має вирішити, чи порушив своїми діями Трамп три положення закону: йдеться про незаконне вилучення та зберігання документів, незаконне приховування їх та перешкоджання правосуддю. Експрезидента можуть звинуватити у порушенні закону про шпигунство, який встановлює суворі вимоги до зберігання урядових документів.
У Нью-Йорку, рідному місті Трампа, звинувачення у передачі неправдивої інформації кредиторам та страховикам щодо вартості нерухомості висунуті не лише самому експрезиденту, а й трьом його дітям (Дональду-молодшому, Іванці та Еріку) та сімейній холдинговій компанії Trump Organization. Але це цивільний позов - Трампу та його дітям не загрожує кримінальне покарання. На них може бути лише накладений великий штраф - до 250 мільйонів доларів.
У цьому випадку генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс розслідує багаторічний обман податкових органів, банків та страхових компаній. Для отримання дешевших банківських кредитів та страхових внесків вартість нерухомості родинного бізнесу Трампів нібито роками завищувалася, у деяких випадках - на сотні мільйонів доларів. У січні Trump Organization у рамках іншого кримінального процесу вже була оштрафована на 1,6 мільйона доларів за ухилення від сплати податків.
Декілька жінок у минулому звинувачували Дональда Трампа в сексуальних домаганнях та насильстві. А журналістка та письменниця Джин Керролл у 2019 році звинуватила експрезидента в тому, що він нібито зґвалтував її у 1990-х роках в одному з розкішних універмагів Нью-Йорка. Сам Трамп рішуче відкинув усі звинувачення, наголосивши, що не зустрічав Керролл, і припустивши, що з допомогою нападу на нього та намагалася продати свою нову книгу.
У відповідь Керролл, якій зараз 79 років, подала до суду на Трампа за завдану її репутації шкоду. Дональда Трампа допитали у цій справі в жовтні 2022 року. Керролл просила порівняти зразок ДНК Трампа з генетичним матеріалом на її сукні. Федеральний апеляційний суд повинен вирішити, чи має у цьому випадку Трамп право на імунітет.
А в листопаді 2022 року (після набрання чинності законом, який дозволив жертвам сексуального насильства звертатися до суду у зв'язку зі злочинами, скоєними десятиліття тому) Керролл подала новий позов, у якому стверджує, що Трамп завдав їй побоїв під час насильницьких дій сексуального характеру та що він зганьбив її, заперечуючи факт скоєння злочину.
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