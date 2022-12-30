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Дональд Трамп
Дональд ТрампФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

У США оприлюднили податкові декларації Дональда Трампа

Олександр Куницький | Сергій Ромашенко
59 хв. тому

З опублікованих Конгресом документів випливає, що колишній президент США протягом кількох років майже не сплачував податків. Трамп довго чинив опір публікації цих даних.

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Комітет з доходів і витрат Палати представників Конгресу США (нижньої палати парламенту. - Ред.) після багаторічних судових позовів оприлюднив у п'ятницю, 30 грудня, податкові декларації колишнього президента Дональда Трампа за 2015-2020 роки. З них випливає, що протягом кількох років Трамп практично не платив податків, хоча при цьому постійно хвалився своїм багатством.

Так, у 2016 році - в рік обрання президентом США - і в 2017 році Трамп, пославшись на високі втрати, заплатив лише по 750 доларів. У 2018 році він задекларував багатомільйонний прибуток і сплатив податки на мільйон доларів. Тим часом у 2020 році експрезидент не заплатив до скарбниці жодного центу.

Трамп протягом багатьох років вів судові позови, прагнучи не допустити передачі своїх податкових декларацій комітету з доходів і витрат. Кілька тижнів тому він остаточно зазнав поразки у Верховному суді. Члени комітету проголосували за оприлюднення хоча би частини оригінальних податкових декларацій експрезидента США.  

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Звинувачення Трампа в махінаціях з податками

Ще кандидатом на президентських виборах у 2016 році Трамп порушив багаторічний порядок, відмовившись оприлюднити свої податкові декларації. У 2018 і 2020 році газета The New York Times оприлюднила розслідування, в яких стверджувала з посиланням на документи, що Трамп у 2001-2015 роках не заплатив жодного цента прибуткового податку, а у 2016 і 2017 роках перевів до міністерства фінансів лише по 750 євро. Трамп назвав статтю "тотальним фейком" і заявив, що платив "дуже багато" податків.

У листопаді цього року Трамп заявив, що знову висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах у 2024 році.

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