Дональд Трамп висунув свою кандидатуру на виборах-2024 у США

Експрезидент США Дональд Трамп хоче взяти участь у президентській виборчій кампанії 2024 року та обіцяє зробити Америку знову "великою і славною".

Колишній президент США Дональд Трамп у ніч на середу, 16 листопада, оголосив про висунення своєї кандидатури для участі в президентських виборах у 2024 році від Республіканської партії США.

"Для того, щоб зробити Америку знову великою і славною, я сьогодні ввечері (15 листопада за американським часом. - Ред.) висуваю свою кандидатуру на пост президента США", - заявив Трамп через кілька хвилин після того, як подав офіційні документи для участі у своїй третій президентській кампанії, цитує агенція AFP.

У промові перед прихильниками у своєму приватному маєтку Мар-а-Лаго у Флориді 76-річний Трамп вихваляв свої досягнення на посаді 45-го президента США і критикував свого опонента на минулих виборах у 2020 році, чинного президента країни демократа Джо Байдена. "Я забезпечу, щоб Джо Байден не отримав ще чотири роки (президентства. - Ред.)", - пообіцяв Трамп.

Байден: Трамп підвів Америку

79-річний Байден раніше заявляв, що має намір балотуватися на другий президентський термін, але остаточне рішення щодо цього він ухвалить на початку наступного року. Він відреагував на висунення Трампом кандидатури на виборах, написавши у Twitter, що той "підвів Америку", і опублікувавши відеоролик з критикою президентства Трампа.

Трамп у США є об'єктом численних розслідувань, що в кінцевому підсумку може призвести до його зняття з виборів, припускає AFP. Серед них - обвинувачення у шахрайстві при веденні його сімейного бізнесу, його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року, спроба скасувати результати виборів 2020 року, а також виявлене нещодавно зберігання Трампом секретних документів у його маєтку Мар-а-Лаго.

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