 ФБР обшукала будинок Трампа у Флориді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2022

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Новини

ФБР обшукала будинок Трампа у Флориді

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР провели обшук у його резиденції та зламали сейф. ЗМІ повідомляють, що це може бути пов'язане із секретними документами з Білого дому.

Поліція і преса біля резиденції Трампа

Поліція і преса біля резиденції Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшук у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. "Настали темні часи для нашої нації. Мій гарний будинок, Мар-а-Лаго в Палм-Біч, Флорида, зараз перебуває в облозі, його зайняла велика група агентів ФБР", - йдеться у заяві Трампа, опублікованій у понеділок, 8 серпня, у його соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, під час обшуків агенти ФБР зламали його сейф. "Це неправомірні дії правоохоронних органів, перетворення судової системи на зброю та атака вкрай лівих демократів, які відчайдушно не хочуть, щоб я балотувався на пост президента у 2024 році", - заявив він.

У ФБР відмовилися відповідати на запитання, чи проводилися обшуки в будинку колишнього президента, і не дали жодних коментарів щодо можливих причин. Проте американські ЗМІ з посиланням на джерела, наближені до розслідування, повідомляють, що причиною санкціонованого обшуку суду могли стати секретні документи, які Трамп взяв із собою замість того, щоб передати їх до Національного архіву.

У лютому Національний архів підтвердив, що вилучив із маєтку Трампа Мар-а-Лаго 15 коробок із документами. Серед них була офіційна кореспонденція Трампа з керівником Північної Кореї Кім Чен Ином, а також лист, залишений в Овальному кабінеті попередником Трампа Бараком Обамою.

За законом записи президента після закінчення повноважень мають бути передані до Національного архіву. Повернення коробок із документами порушило питання про дотримання Трампом закону про президентські записи. Національний архів тоді зажадав, щоб міністерство юстиції розпочало розслідування дій експрезидента.

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