Замість Twitter: Трамп публікуватиме свої думки на власному сайті
Після блокування облікових записів Дональда Трампа у Twitter та Facebook, експрезидент США почав ділитися своїми думками у схожому на стрічку Twitter особистому блозі.
Дональд Трамп (архівне фото)
Експрезидент США Дональд Трамп почав публікувати власні схожі на публікації у Twitter дописи у блозі на особистому сайті. Запуск блогу відбувся у вівторок, 4 травня, пише інформаційне агентство dpa.
Його дизайн певним чином нагадує Twitter, в якому, однак містяться лише публікації самого Трампа. У блозі, назва якого перекладається як "З письмового столу Дональда Трампа", користувачі подібно до Twitter можуть ставити "сердечка" на знак заохочення конкретних публікацій чи підписуватися на отримання сповіщень про нові дописи.
Також прихильники експрезидента США мають змогу поширювати ці дописи у самому Twitter та Facebook за допомогою спеціальних "кнопок", натискання на які дозволяє опублікувати допис Трампа у вигляді цитати в цих соціальних мережах. Наразі не відомо, чи будуть Twitter і Facebook блокувати подібні дописи.
Після того, як прихильники експрезидента США атакували будівлю Конгресу у Вашингтоні, такі онлайн-платформи, як Twitter, Facebook та YouTube заблокували облікові записи Трампа. Його, зокрема, звинувачували у заохоченні незадоволених його поразкою прихильників до насильницьких дій напередодні затвердження Джо Байдена новим президентом США.
При цьому очікується, що у середу, 5 травня, незалежна наглядова рада Facebook оголосить, чи акаунт експрезидента у цій мережі й надалі залишатиметься заблокованим. У Twitter, своєю чергою, раніше вже зазначили, що не збираються відновлювати доступ Трампа до його облікового запису, а YouTube, навпаки, розблокує акаунт, коли, на думку платформи, "ризик насильства зменшиться".
Після блокування облікових записів експрезидент США був змушений розповсюджувати свої думки за допомогою розсилки електронних листів. При цьому Twitter був одним з найважливіших каналів комунікації для Трампа. Його обліковий запис у цій мережі мав понад 80 мільйонів підписників.
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