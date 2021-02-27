Трамп пообіцяв республіканцям не створювати нову партію

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв однопартійцям-республіканцям не створювати нової партії. Про це Трамп заявив у неділю, 28 лютого, під час виступу на конференції республіканців-консерваторів CPAC в місті Орландо, штат Флорида.

"Я не створюватиму нової партії", - запевнив Трамп однопартійців. Він також закликав республіканців до єдності й згуртованості. "Ми будемо згуртованими та сильними як ніколи раніше", - пообіцяв Трамп, цитує агенція новин AFP.

Колишній президент США також дав зрозуміти, що не виключає можливості балотуватися на посаду президента під час президентських виборів 2024 року. "Хтозна, можливо, я вирішу, що маю перемогти їх (демократів - Ред.) втретє", - сказав він.

Критика Байдена

У своїй промові Трамп ще раз наголосив, що він не визнає перемоги Джо Байдена на виборах 2020 року й вважає, що його власна поразка є результатом масових порушень. Попри таку заяву Трамп не навів жодних доказів на підтвердження своїй тверджень.

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Він також виступив з різкою критикою дій нинішньої американської адміністрації, закинувши Байдену та його команді намір побудувати в США "комунізм". На думку Трампа, нинішній президент і його адміністрація налаштовані "проти робочих місць, проти родини, проти кордонів, проти енергетики, проти жінок, проти науки".

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"Перший місяць Байдена - це найгірший перший місяць роботи президента за новітню історію США", - резюмував Трамп.

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