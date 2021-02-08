США відновлюють членство в Раді ООН з прав людини

США повертаються до Ради ООН з прав людини. Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен у відеозверненні до учасників 46-ї сесії Ради, що проходить у Женеві в середу, 24 лютого.

За його словами, США подадуть заявку на членство в Раді на період з 2022 з 2024 роки. "Ми смиренно просимо всі країни-члени ООН про підтримку нашого прагнення до повернення" до Ради, заявив Блінкен.

При цьому він зазначив, що нова адміністрація США частково поділяє критику на адресу Ради, яку висловлювали представники попередньої адміністрації під керівництвом президента Дональда Трампа. Зокрема, мова йде про нібито упереджене ставлення Ради щодо Ізраїлю. У той же час США мають намір переконатися, що країни-члени Ради відповідають "високим стандартам" в сфері прав людини.

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У 2006 році Рада ООН з прав людини замінила Комісію ООН з прав людини, що існувала з 1946 року. Учасниками Ради є 47 країн, яких Генасамблея ООН обирає на три роки. Наразі до Ради ООН з прав людини входять, зокрема, Німеччина, Україна, Росія і Китай.

Нагадаємо, США оголосили про свій вихід з Ради ООН з прав людини в 2018 році. Трамп тоді розкритикував цей міжурядовий орган за ставлення до Ізраїлю і брак реформ.

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