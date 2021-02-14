Байден скасував указ Трампа про призупинку імміграції до США

Президент США Джо Байден у середу, 24 лютого, анулював указ свого попередника Дональда Трампа про заборону на в'їзд деяких категорій іммігрантів. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Цей указ Трампа, зокрема, завадив особам, що отримали "зелену карту" (Green Сard), потрапити до США під час пандемії коронавірусу.

"Призупинення в'їзду іммігрантів (...) не просуває інтереси Сполучених Штатів. Навпаки, це завдає шкоди США", - наголошується у документі. Зокрема, ця заборона унеможливила об'єднання людей зі своїми родичами, які є громадянами Сполучених Штатів Америки або живуть у цій країні на законних підставах.

Також Байден наголосив, що указ Трампа шкодить галузям промисловості США, які наймають на роботу людей з усього світу. Зокрема, рішення Трампа призвело до затримок і в деяких випадках не дало претендентам в 2020 фінансовому році (починається в США 1 жовтня попереднього календарного року. - Ред.) "здійснити свої мрії" та отримати імміграційні візи, зазначається в указі Байдена.

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Сам Трамп раніше пояснював цей указ "турботою про власних громадян". Експрезидент стверджував, що такий крок дозволить зберегти робочі місця та ресурси лікарень для американців. "Ми хочемо, в першу чергу, подбати про власних громадян - ми повинні це зробити", - заявив він.

Нагадаємо, Трамп підписав цей указ у квітні 2020 року. Своїм рішенням американський президент призупинив видачу Green Card та імміграційних віз для іноземних громадян. Винятки зробили для медичних працівників та представників інших потрібних для боротьби з епідемією COVID-19 спеціальностей, а також найближчих родичів громадян США.