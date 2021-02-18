 Байден заявив про відновлення альянсу з Європою та атаки Кремля на демократію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2021

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Новини

Байден заявив про відновлення альянсу з Європою та атаки Кремля на демократію

Криза у відносинах між США та Європою закінчилася, заявив президент США Джо Байден. Він також зазначив, що Кремль атакує західну демократію, а підтримка суверенітету України має життєво важливе значення для Європи і США.

Президент США Джо Байден під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки

Президент США Джо Байден під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки

Президент США Джо Байден вважає кризу у відносинах між США та Європою подоланою. "Я надсилаю чіткий меседж світу. Америка повернулася. Трансатлантичний альянс повернувся", - заявив він у п'ятницю, 19 лютого, під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить цього року в онлайн-форматі, цитує інформагенція AFP. Американський президент наголосив, що його уряд налаштований повернути довіру європейців.

Байден також назвав Росію загрозою для західних демократій. "Кремль атакує наші демократії та інституції", - сказав він. За словами Байдена, Захід повинен довести, "що наша модель не є пережитком історії".

Президент США також наголосив, що підтримка суверенітету і територіальної цілісності України продовжує мати життєво важливе значення для країн Європи і США. "Путін хоче послабити європейський проєкт і НАТО. Він хоче зруйнувати нашу трансатлантичну єдність і нашу рішучість, тому що для Кремля набагато легше залякувати і погрожувати окремим державам, ніж домовлятися з сильним і тісно об'єднаним трансатлантичним співтовариством. Ось чому підтримка суверенітету і територіальної цілісності України має життєво важливе значення для Європи і США", - сказав президент США.

Байден - перший чинний президент США на Мюнхенській конференції

Мюнхенська конференція з безпеки проходить щорічно, починаючи з 1963 року, та є одним з найпотужніших безпекових форумів у світі. Цього року через пандемію коронавірусної хвороби конференція проходить у віртуальному форматі. Джо Байден став першим чинним президентом США, який взяв участь у цьому форумі. Також 19 лютого - у перший день конференції - на форумі виступили серед інших німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон.

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